POL-WI: +++ 48-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst +++

48-jähriger Mann vermisst,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

seit Mittwoch, dem 24.02.2021,

(jka) Seit Mittwoch wird der 48-jährige Michael TIETJE aus Wiesbaden vermisst. Die Polizei konnte trotz intensiven Ermittlungen seinen Aufenthaltsort noch nicht ausfindig machen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Herr Tietje ist 1,85 Meter groß, schlank und hat längere Haare. Von seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Vorzugsweise hält sich der Mann im Bereich Wiesbaden auf. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Aufenthaltsort des Michael TIETJE machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

