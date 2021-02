Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Kriminalpolizei sucht 14-Jährige +++

Wiesbaden (ots)

(schü)Seit den Abendstunden des vergangenen Montags wird aus einer Wiesbadener Mädchenzuflucht die 14-jährige Giuliana Angelina MEJRI vermisst. Das Mädchen hätte um 19:00 Uhr in der Zuflucht eintreffen sollen, kehrte aber bisher nicht zurück. Die Kriminalpolizei konnte trotz intensiven Ermittlungen ihren Aufenthaltsort noch nicht ausfindig machen. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, 1,60m groß, sehr schlank, dunkle, lange Haare. Bekleidet ist sie unter anderem mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellimitatkragen. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Aufenthaltsort der Giuliana Angelina MEJRI machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

