Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 14-jähriges Mädchen aus Rüdesheim vermisst

Bild-Infos

Download

WiesbadenWiesbaden (ots)

Rüdesheim, vermisst seit 05.01.2021

(wie)Seit Dienstag, dem 05.01.2021 wird die 14-jährige Josy WOLF FERNANDES aus Rüdesheim vermisst. Sie verließ am Nachmittag ihre Wohngruppe in Rüdesheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ein letzter Kontakt erfolgte am 05.01.2021, abends in Frankfurt, mit einem Familienangehörigen. Aufgrund der Gesamtumstände ihres Verschwindens ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Alle bisherigen Maßnahmen der Wiesbadener Kriminalpolizei verliefen ergebnislos und führten nicht zum Auffinden von Josy WOLF FERNANDES. Die Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und mittellange, glatte, schwarze Haare. Josy war zuletzt mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißen Streifen bekleidet.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell