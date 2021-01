Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisste 34-jährige Frau aus Wiesbaden -Öffentlichkeitsfahndung-

Bild-Infos

Download

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden, vermisst seit 27.12.2020

(wie)Seit Sonntag, dem 27.12.2020 wird die 34-jährige Gianna SPECHT aus Wiesbaden vermisst. Sie verließ am Morgen die Wohnung eines Freundes in Wiesbaden, um zu einer Apotheke zu gehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ein letzter telefonischer Kontakt erfolgte am 27.12.2020, gegen 11.00 Uhr, mit einem Familienangehörigen. Aufgrund der Gesamtumstände ihres Verschwindens und des Gesundheitszustandes der Frau SPECHT ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Alle bisherigen Maßnahmen der Wiesbadener Kriminalpolizei verliefen ergebnislos und führten nicht zum Auffinden von Frau SPECHT. Die Vermisste ist ca. 1,60 Meter groß, hat eine sehr schmale Figur und lange, glatte, dunkle Haare sowie nachgezogene Augenbrauen. Frau SPECHT war zuletzt mit einem roten Strickpullover und einer roten Daunen-Skijacke bekleidet.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell