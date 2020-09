Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zum vermissten 12-jährigen Jungen aus Wiesbaden Nachtrag mit Lichtbild

Seit Donnerstag wird der 12 Jahre alte Ilyas König aus einer Betreuungseinrichtung in Wiesbaden vermisst. Der Junge ist zuletzt am Donnerstag gegen 09:00 Uhr von einer Betreuerin gesehen worden und seitdem verschwunden. Der 12-Jährige ist ca. 150 cm groß und schlank. Er hat kurze glatte braune Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sein Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise auf den Vermissten oder dessen aktuellen Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 3333.

