Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 58-jähriger Mann aus Kloppenheim vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Kloppenheim, Schnitterweg, seit 11.08.2020, gg. 07.50 Uhr

(ho)Seit heute Morgen gg. 07.50 Uhr wird der 58-jährige Ralf Ackermann aus dem Schnitterweg in Wiesbaden-Kloppenheim vermisst. Er verließ zu diesem Zeitpunkt die Wohnung und kehrte bisher nicht dorthin zurück. Seine Ehefrau hat ihn nach seinem Verschwinden schließlich als vermisst gemeldet. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Ackermann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Alle eingeleiteten Suchmaßnahmen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben bisher nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung. Herr Ackermann ist ca. 1,78 Meter groß, kräftig, ca. 90 Kilogramm schwer, hat kurze schwarze Haare und war zuletzt bekleidet mit einer camouflagefarbenen, kurzen Hose, einem grünen T-Shirt und schwarzen Sportschuhen der Marke Puma. Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Ackermann machen können werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

