POL-WI: 10 Jahre altes Kind aus betreuter Einrichtung in Eltville vermisst, Eltville, Erbach, Hauptstraße, Mittwoch, 03.06.2020, 17.00 Uhr

10 Jahre altes Kind aus betreuter Einrichtung in Eltville vermisst, Eltville, Erbach, Hauptstraße, Mittwoch, 03.06.2020, 17.00 Uhr

(däu)Seit Mittwochnachmittag wird der 10 Jahre alte Michael D. aus Eltville-Erbach vermisst. Der Vermisste kehrte am Mittwoch vom Schulbesuch nicht in die betreute Einrichtung zurück. Mutmaßlich befindet er sich derzeit unberechtigt in der Obhut eines Familienangehörigen. Michael D. ist etwa 1,40 m groß und hat kurze Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer kurzen, blauen Hose, einem blauen T-Shirt sowie einer grauen Sweatjacke. Die Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten bisher nicht zum Auffinden des Kindes. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes geben kann, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 zu melden.

