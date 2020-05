Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 70-jähriger Mann erneut aus Altenheim vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

70-jähriger Mann erneut aus Altenheim vermisst, Wiesbaden, Riederbergstraße, 28.05.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Seit Donnerstagmittag wird aus einem Altenheim in der Riederbergstraße in Wiesbaden erneut der 70-jährige Herr Nett vermisst. Herr Nett wurde letztmalig am Donnerstag gegen 12.00 Uhr im Altenheim gesehen. Herr Nett ist ca. 1,85 Meter groß, schlank und hat grau-blonde kurze Haare. Er ist dement und mitunter auch orientierungslos. Bekleidet war er zuletzt mit einer Jeans und einem grauen oder blauen Pullover. Hinweisgeber werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 3333 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell