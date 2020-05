Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 48-jährige Frau vermisst

Wiesbaden (ots)

48-Jährige aus Mühlheim an der Ruhr vermisst, Rüdesheim, Samstag, 25.04.2020, 17.40 Uhr

(däu)Seit April 2020 wird die in Mühlheim an der Ruhr wohnhafte 48-jährige Frau Emontz vermisst. Frau Emontz wurde zuletzt am Samstag, 25.04.2020 als Patientin in einer Wiesbadener Klinik gesehen. Am gleichen Tag konnten durch Zeugen am Rheinufer im Bereich Rüdesheim zwei Taschen aufgefunden werden, die offensichtlich Frau Emontz gehören. Die Vermisste ist 48 Jahre alt, schlank und hat kurze hellblonde Haare. Zur Bekleidung können keine gesicherten Angaben gemacht werden, zuletzt habe sie jedoch ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Sweathose getragen. Vermutlich ist sie barfuß unterwegs. Sie könnte eine dünne graue Decke der Lufthansa bei sich haben. Da aufgrund persönlicher Umstände eine Gefahr für die Vermisste nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 3333 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

