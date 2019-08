Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Blücherstraße Seit dem 14.08.2019

(ho)Gestern Abend (14.08.2019) wurde die 15-jährige Mandy Scheffler aus der Blücherstraße in Wiesbaden von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Die Mutter hat ihre Tochter am gestrigen Tag, das letzte Mal gegen Mittag, in der elterlichen Wohnung zuletzt gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort von Mandy unbekannt. Alle bisher durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben bisher nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Bei den Maßnahmen wurden auch Bezüge nach Niedernhausen geprüft, wo sich die Vermisste gelegentlich aufhalten soll. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit in der Sache um Mitfahndung. Mandy Scheffler ist 1,63 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare. Sie war zuletzt mit einer beigen Bomberjacke, einer schwarzen Jogginghose mit roten Streifen an der Seite und weiß-grünen Schuhen der Marke Adidas bekleidet. Zudem führte sie eine kleine, schwarze Handtasche bei sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

