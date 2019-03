Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots)

Hermann Dietrich Leander HASPELMATH aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, seit 21.03.2019

(He)Seit Donnerstag, dem 21.03.2019 wird Herr Hermann Dietrich Leander HASPELMATH aus Wiesbaden vermisst. Der 21-Jährige ist zurzeit in einer Wohngruppe im Kurt-Schumacher-Ring wohnhaft, welche er nach derzeitigem Ermittlungsstand am 21.03.2019 verlassen hat. Am Abend des 24.03.2019 wurde der junge Mann dann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund seines aktuellen psychischen Zustandes, kann eine Gefahr für Herrn HASPELMATH nicht ausgeschlossen werden. Bereiche, in denen sich der 21-Jährige in der Vergangenheit aufgehalten hatte waren die Wiesbadener Innenstadt, das Frankfurter Bahnhofsgebiet sowie ein Waldgebiet im Bereich Wiesbaden-Rambach. Beschrieben wird der Vermisste als circa 1,75 Meter groß, er ist von schmaler Gestalt und hat eine Gehbehinderung. Er habe braune, kurze Haare und eine ungepflegte Erscheinung. Er trage eine Brille und leide unter einer Fußfehlstellung. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-3333 zu melden.

