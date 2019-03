Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots)

57-Jähriger aus Walluf vermisst, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg seit 06.03.2019

(He)Seit 06.03.2019 (Aschermittwoch), wird der 57-jähriger Herr Milan KRIZANEC aus Walluf vermisst. Herr KRIZANEC wohnt in der Straße "Am Klingenweg" in Niederwalluf in einer auf einem Firmengelände gelegenen Wohnung und wurde am Nachmittag des 06.03.2019 letztmalig gesehen. Der Vermisste wurde am Aschermittwoch von Bekannten von einem Arztbesuch abgeholt und wieder an seine Wohnanschrift gebracht. Danach verliert sich seine Spur. Da Herr KRIZANEC krankheitsbedingt oftmals viel schlief und sich in seiner Wohnung aufhielt, fiel die Abwesenheit erstmals am frühen Samstagmorgen, 09.03.2019, auf. Erste Suchmaßnahmen mit einer Rettungshundestaffel auf und im Bereich des Firmengeländes verliefen ergebnislos. Herr KRIZANEC ist 57 Jahre alt, circa 1,77 Meter groß und hat auffällig abstehende Ohren. Er hat einen dünnen Haarkranz, ein spitzes Gesicht und blaue Augen. Durch seine Erkrankung ist der Vermisste schlecht zu Fuß. Er hat eine sehr dünne Statur und einen auffällig aufgedunsenen Bauch. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Erkrankung kann, ohne eine regelmäßige ärztliche Behandlung, eine Gefahr für Herrn KRIZANEC nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-3333 zu melden.

