POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Drei gemeldete PKW-Einbrüche in Medenbach, In der Hofreite, Oberbergstraße, 08.-09.12.2018

(He)In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich unbekannte Täter in Wiesbaden-Medenbach an mindestens drei PKW zu schaffen, drangen in diese gewaltsam ein und entwendeten sowohl festeingebaute als auch mobile Navigationsgeräte. Insgesamt wurde ein Schaden von circa 2.000 Euro verursacht. In der Straße "In der Hofreite" wurden an einem Suzuki SX4 und einem VW Up jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Suzuki das festeingebaute und aus dem VW ein mobiles Navigationsgerät entwendet. In der Oberbergstraße drangen die Täter in eine Garage ein und öffneten anschließend einen darin abgestellten Mercedes Benz. Aus diesem wurde ebenfalls ein festinstalliertes Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Werkzeug aus VM Caddy entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, 09.12.2018, 03:00 Uhr - 08:00 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten Einbrecher aus einem in der Gabelsbornstraße abgestellten VW Caddy Werkzeug und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Die Täter schlugen die Scheibe der Hecktür ein, gelangten so an das Werkzeug und flüchteten anschließend mit diesem. Entwendet wurden Werkzeugkisten und Schneidwerkzeug. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Neun PKW der Marke BMW aufgebrochen, Navigationssysteme und Lenkräder ausgebaut, Wiesbaden, 06.-09.12.2018

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden bei der Wiesbadener Polizei neun Einbrüche in PKW des Herstellers BMW angezeigt, bei denen Navigationssysteme und Lenkräder entwendet wurden. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Betroffen waren die Andreas-Schlüter-Straße, aufgebrochen wurde hier ein BMW 560 in grau, die Rüthstraße mit einem Modell 420, die Hauberrisserstraße mit einem 318 in weiß und ein 120i in der Balthasar-Neumann-Straße. In der Hasengartenstraße wurden ein braunes Fahrzeug, Modell 730 sowie ein weißer 116i aufgebrochen. Im Siegfriedring wurde aus einem 5er BMW das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie einige Bedienelemente ausgebaut. Weiterhin wurde in der Brunhildenstraße aus einem 1er BMW die komplette Navigationseinheit ausgebaut. Bei einer Tatausführung in der Berliner Straße, dort wurde ein BMW 430 xDrive angegangen, konnte mutmaßlich ein flüchtender Täter gesehen werden. Dieser entfernte sich am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, zu Fuß von dem betroffenen Fahrzeug. Er wird als circa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Wollmütze beschrieben. Weiterhin habe er eine weiße Tüte in der Hand gehalten. Bei der Mehrzahl der Taten verschafften sich die Täter durch eine zerstörte Scheibe Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Grundlos geschlagen, Wiesbaden-Biebrich, Am Schlosspark, Dunantstraße, 09.12.2018, 18:30 Uhr

(He)Wie der Polizei heute gegen Mittag mitgeteilt wurde, kam es gestern Abend gegen 18:30 Uhr im Biebricher Schlosspark zu einem Übergriff auf einen 18-jährigen Wiesbadener, bei dem dieser von drei Männern geschlagen, getreten und verletzt wurde. Eigenen Angaben zufolge lief der 18-Jährige durch den Schlosspark in Richtung Dunantstraße. Als er gerade den Park verlassen wollte, sei er grundlos von einem Mann forsch angesprochen und unvermittelt geschlagen worden. Durch den Schlag fiel er zu Boden, woraufhin der Angreifer mit zwei weiteren Begleitern begann auf den am Boden liegenden 18-Jährigen einzutreten. Anschließend hätten sich die drei Täter in den Schlosspark entfernt. Der Haupttäter sei circa 22 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, habe kurze, rasierte blonde Haare, eine dunkle Augenfarbe und deutsch mit Akzent sowie polnisch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeans gewesen. Die beiden anderen Täter seien circa 1,80 Meter groß und hätten kurze, schwarze Haare getragen. Geschätzt seien sie etwa gleichalt wie der Haupttäter gewesen und hätten ebenfalls polnisch gesprochen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. VW Multivan gestohlen, Wiesbaden, Tennelbachstraße, 09.12.2018, 21:15 Uhr - 10.12.2018, 2018

(He)Zwischen gestern Abend, 21:15 Uhr und heute, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in der Tennelbachstraße abgestellten roten VW Multivan. Der Bus, Baujahr 2018 mit den Kennzeichen HAS-CH 110 stand auf der Straße geparkt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet, Wiesbaden, Akazienweg, 08.12.2018, 16:30 Uhr - 18:50 Uhr

(He)Am vergangenen Samstag drangen Einbrecher im Akazienweg in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 16:30 Uhr und 18:50 Uhr näherten sich die oder der Täter scheinbar von der Rückseite dem Terrassenbereich des Hauses und hebelten hier ein Fenster auf. Die Innenräume wurden durchsucht und dabei das Diebesgut aufgefunden. Nach dem Einbruch gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Täter dringen in Schulgebäude ein, Wiesbaden, Dyckerhoffstraße, 07.12.2018, 15:00 Uhr, bis 09.12.2018, 10:30 Uhr

(sw)Einbrecher machten sich im Laufe des vergangenen Wochenendes an einer Förderschule in der Dyckerhoffstraße in Wiesbaden zu schaffen und drangen in die Klassenräume ein, nachdem sie eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen hatten. Eine weitere Tür im Objekt schlugen sie ebenfalls ein. Bezüglich ihrer Beute konnte zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch keine Auflistung erfolgen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern können telefonisch dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter (0611) 345 2340 mitgeteilt werden.

8. Mehrere versuchte und vollendete Einbrüche, Wiesbaden, 07.-10.12.2018

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen, beziehungsweise versuchten Einbrüchen, bei denen die Täter Wohnungen und auch Einfamilienhäuser angingen. Hierbei verursachten sie durch die Diebstähle und die Sachschäden einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. In der Otto-Wels-Straße drangen die Täter mit Gewalt in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten aus dieser zwei Damenuhren sowie eine Spardose. Hier waren die Täter am Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr aktiv. Im Teufelssprung in Kostheim versuchten Einbrecher zwischen Freitag und Samstag vergeblich eine Balkontür aufzuhebeln. Hier wurde ein Sachschaden von circa 300 Euro hinterlassen. Schmuck, Bargeld und Armbanduhren entwendeten Täter aus einer Wohnung in der Köpernicker Straße an Samstag zwischen 18:10 Uhr und 18:45 Uhr. Durch eine aufgehebelte Balkontür gelangten die Täter hier in das Wohnungsinnere und stießen bei einer Absuche auf das Diebesgut. Ebenfalls am Samstag, jedoch zwischen 15:50 Uhr und 18:30 Uhr stiegen die Täter im Rehweg in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem erfolglos versucht worden war die Hauseingangstür aufzuhebeln, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere. Hier fiel ihnen Schmuck in die Hände, mit dem ihnen unerkannt die Flucht gelang. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Handtasche aus Kinderwagen gestohlen, Wiesbaden, Marktplatz, 09.12.2018, 20:00 Uhr

(sw)Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit reichte aus, um einem unbekannten Täter auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt die Möglichkeit eines Handtaschendiebstahls zu geben. Die 45-jährige Geschädigte aus Wiesbaden hatte ihre Handtasche kurze Zeit in einem Kinderwagen abgelegt, um ihr Enkelkind an ein Karussell zu begleiten. Nach Rückkehr zum Kinderwagen fehlte sowohl von der Handtasche als auch vom Dieb jede Spur. Die Polizei rät: Machen Sie es Dieben nicht einfach, lassen Sie niemals, auch nicht für einen kurzen Augenblick, ihre Wertgegenstände unbeaufsichtigt! Gerade im dichten Gedränge und bei Menschenansammlungen nutzen Täter jede Gelegenheit zum Diebstahl aus.

10. Schwerverletzte bei Verkehrsunfall, Mainz-Kastel, Hochheimer Straße/Uthmannstraße, 09.12.1018, gg. 21.50 Uhr

Gestern Abend sind bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich der Hochheimer Straße/Uthmannstraße eine 19-jährige Autofahrerin und eine 17-jährige Mitfahrerin schwer verletzt worden. Bei dem Unfall erlitt eine weitere 31-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Die 19-Jährige war mit ihrem VW auf der Uthmannstraße in Richtung Hallgarter Straße unterwegs. Dabei fuhr sie über die Kreuzung zur Hochheimer Straße, deren Ampelanlage aufgrund einer technischen Störung außer Betrieb war. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich beachtete die Autofahrerin nicht die aufgrund der Störung geltenden Verkehrszeichen und damit die Vorfahrt der 31-Jährigen in ihrem Seat. Diese war mit ihrem Fahrzeug auf der Hochheimer Straße in Richtung Hochheim unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden schwer beschädigt wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro entstand. Die 19-Jährige und ihre 17-jährige Mitfahrerin mussten mit schweren Verletzungen stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Auch die 31-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Gaststätte, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 07.12.2018, 01.00 Uhr bis 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde eine Gaststätte in der Adolfstraße in Bad Schwalbach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Lokalität ein. Anschließend hebelten sie einen dortigen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Spielautomaten aufgebrochen, Rüdesheim, Grabenstraße, 10.12.2018, 03.15 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Bar in der Grabenstraße eingebrochen. Die beiden Einbrecher schlugen gegen 03.15 Uhr die Glasscheibe einer Tür ein, um dann den Türgriff zu betätigen und in die Räumlichkeiten eindringen zu können. Im Anschluss brach das Duo drei Spielautomaten auf und ließ das darin befindliche Bargeld mitgehen. Die beiden Täter waren mit Jacken, Mützen, Handschuhen sowie Jeans bekleidet und mit einem Schal oder Rollkragenpullover vermummt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Kasse aus Verkaufshäuschen entwendet, Hünstetten, Limbach, B 417, 06.12.2018, 20.00 Uhr bis 07.12.2018, 09.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in das Verkaufshaus eines Bauernhofes an der B 417 gegenüber der Hühnerkirche bei Limbach erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag eine elektronische Kasse mit dem darin befindlichen Kleingeld. Mit ihrer Beute ergriffen die Einbrecher dann unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Terrassentür aufgehebelt, Taunusstein, Bleidenstadt, Herblayer Straße, 07.12.2018, 09.30 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen Einbrecher im Verlauf des Freitages in eine Erdgeschosswohnung in der Herblayer Straße in Taunusstein-Bleidenstadt ein. Die Täter machten sich zwischen 09.30 Uhr und 21.00 Uhr an der rückwärtigen Tür zu schaffen und ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne etwas aus der Wohnung entwendet zu haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Fische aus Angelteich gestohlen, Taunusstein, Wehen, 06.12.2018, 17.30 Uhr bis 07.12.2018, 07.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen aus einem Angelteich bei Taunusstein-Wehen sechs Fische gestohlen und diese direkt vor Ort zerlegt. Die Diebe ließen das Wasser zum Teil aus dem Teich ab, um leichter an die Fische heranzukommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Auseinandersetzung vor einer Bar, Rüdesheim, Grabenstraße, 07.12.2018, 22.50 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es vor einer Bar in der Grabenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Heranwachsender und zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern. Die Gruppe, bestehend aus vier 18- 20 Jahre alten jungen Männern, hatte gegen 22.50 Uhr mit einer Flasche Schnaps die Bar betreten. Als das Quartett daraufhin von dem Sicherheitspersonal aufgefordert wurde, die Lokalität zu verlassen, entwickelte sich vor der Bar eine Rangelei, bei welcher Schläge ausgetauscht wurden und von seitens eines Sicherheitsmitarbeiters schließlich auch Reizgas eingesetzt wurde.

7. Handfeste Auseinandersetzung zwischen vier Personen, Rüdesheim, Rheinstraße, 09.12.2018, 03.50 Uhr,

(pl)Vier Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren lieferten sich in der Nacht zum Sonntag in der Rheinstraße eine handfeste Auseinandersetzung. Die Männer gerieten gegen 03.40 Uhr aneinander und schlugen sich anschließend gegenseitig. Es wurden Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gefertigt.

8. Zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 08.12.2018, 17.00 Uhr bis 09.12.2018. 10.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag zwei in der Brunnenstraße geparkte Autos mutwillig beschädigt. Die Vandalen zerbeulten die beiden, gegenüber eines Hotels abgestellten, Fahrzeuge und rissen von einem der Pkw zusätzlich noch das vordere Kennzeichen samt Halterung ab. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

9. Reifen von Wohnmobil zerstochen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Eberbacher Straße, 08.12.2018, 19.00 Uhr bis 09.12.2018, 10.00 Uhr

(pl)In der Eberbacher Straße in Hallgarten haben unbekannte Täter zwischen dem frühen Samstagabend und Sonntagvormittag den hinteren, rechten Reifen eines dort abgestellten Wohnmobils zerstochen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

10. Türen durch Tritte beschädigt, Idstein, Wagenerstraße, Obergasse, 09.12.2018, 03.00 Uhr bis 03.30 Uhr, (pl)In der Nacht zum Sonntag wurden in Idstein die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Wagenerstraße und die Eingangstür eines Lokals in der Obergasse durch Tritte beschädigt. An den Türen entstand hierdurch ein Gesamtsachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

