POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots) - Polizeieinsatz am Lilien-Carre Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 23.11.2018

(He)Am späten Donnerstagabend ging bei der Polizei per Mail der Hinweis auf einen angeblich im Lilien-Carré abgelegten gefährlichen Gegenstand ein. Der Gebäudekomplex wurde durch mehrere Polizeistreifen gesichert und am heutigen Morgen durchsucht. Hierbei kamen auch Polizeibeamte mit Suchhunden zum Einsatz. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden, sodass die Absperrungen gegen 10:40 Uhr wieder aufgehoben werden konnten. Während der Einsatzmaßnahmen konnte um kurz nach 02:00 Uhr im Außenbereich des Gebäudes, im Bereich der Eingänge eines Hotels und eines Fitnessstudios, ein brennender Palettenstapel samt Pappkartons festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Sachschaden an der Gebäudefassade konnte jedoch nicht verhindert werden. Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei untersuchten die Brandstelle. Die Polizei sieht bis dato keinen Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz und dem Brand. Wie das Feuer entstand ist noch unklar. Eine fahrlässige Inbrandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden

