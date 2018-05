POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Angriff mit Pfefferspray, Wiesbaden, Mauritiusstraße, 04.05.2018, gg. 00.15 Uhr

(ho)Zwei Männer im Alter von 51 und 59 Jahren sind in der vergangenen Nacht Opfer eines Pfeffersprayangriffes geworden. Die beiden Geschädigten gerieten gegen 00.15 Uhr in der Mauritiusstraße in einen Streit mit drei jungen Männern. Wie es zu dem Streit kam ist derzeit noch unklar. Aus der Gruppe der Jugendlichen heraus wurden die beiden plötzlich mit Reizgas besprüht, wodurch sie leichte Verletzungen erlitten und von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden mussten. Die Angreifer flüchteten unerkannt und konnten kaum beschrieben werden. Den Aussagen der Geschädigten zufolge handelte es sich um Personen arabischen Typs mit Vollbärten. Zeugen des Vorfalles, die möglicherweise ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. 32-Jähriger bei Musikveranstaltung verletzt, Wiesbaden, Murnaustraße, 01.05.2018, gg. 04.30 Uhr

(ho)Erst gestern wurde die Wiesbadener Polizei über eine Körperverletzung informiert, die sich, nach den Angaben eines 32-jährigen Mannes, bereits am frühen Dienstagmorgen abgespielt hat. Den Aussagen des Geschädigten zufolge, befand er sich bei einer Diskoveranstaltung in einer Gaststätte. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen sei er plötzlich von zwei Männern gepackt, hochgehoben und zum Ausgang getragen worden. Dabei ließ ihn einer der beiden los, sodass er mit dem Kopf auf dem Boden prallte und sich erheblich im Gesicht verletzte. Aussagen und Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei den Tätern um Angehörige eines Sicherheitsunternehmens handelt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Männer machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Randalierer leistet Widerstand, Wiesbaden-Kloppenheim, Sternweg, 03.05.2018, gg. 20.15 Uhr

(ho)Ein 52-jähriger Randalierer hat sich gestern Abend erheblich seiner Festnahme widersetzt und eine Polizeibeamtin übel beleidigt. Der Mann ist verdächtig, zuvor im Bereich des Sternweges randaliert und dabei 9 geparkte Autos beschädigt zu haben. Als die Polizei nach der Benachrichtigung von Zeugen am Einsatzort erschien, sollten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Den Aussagen der Einsatzkräfte zufolge habe er dabei um sich getreten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er mit zum Revier genommen, wo er erneut gegen eine Polizistin tätlich wurde und diese beleidigte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und mehrere Strafanzeigen gegen ihn erstattet.

4. Aggressive Jugendliche, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 03.05.2018, gg. 20.45 Uhr

(ho)Zwei Jugendliche sind gestern Abend in einem Geschäft in der Dotzheimer Straße ausgerastet und aggressiv geworden. Die Beschuldigten traten einen Einkaufswagen mit den Füßen durch den Einkaufsmarkt, der dadurch gegen mehrere Regale prallte. Als das Duo von einem Angestellten des Hauses verwiesen wurde, griff sich einer der Beschuldigten verschiedene Waren und warf diese durch den Markt. Vor dem Geschäft spuckten die Jugendlichen herum und beschädigten zusätzlich noch eine Scheibe des Gebäudes. Anschließend flüchteten sie. Aufgrund erster Ermittlungen besteht ein Tatverdacht gegen zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, gegen die Strafanzeige erstattet wurde.

5. Einbrecher in Bierstadt aktiv, Wiesbaden-Bierstadt, Oberlinstraße und Erbenheimer Straße, Mittwoch, 02.05.2018, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr

(vh) Im Tagesverlauf des vergangenen Mittwoches wurden gleich drei in Wiesbaden-Bierstadt erfolgte Einbruchsversuche zur Anzeige gebracht. Zum einen meldeten sich die Verantwortlichen von zwei, in der Oberlinstraße gelegenen Mehrfamilienhäusern. Dort hatten unbekannte Täter jeweils versucht, die verschlossene Hauseingangstür aufzuhebeln, was aber in beiden Fällen misslang, woraufhin der / die Täter die weitere Tatausführung abbrach(-en) und flüchtete(-n). Der in den beiden Fällen verursachte Sachschaden wird auf jeweils mehrere Hundert Euro geschätzt. Weiterhin angezeigt wurde ein Einbruchsversuch an einem in der Erbenheimer Straße gelegenen Mehrfamilienhaus. Auch hier hatte(-n) der / die Täter erfolglos versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Der bei dieser Tat verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfallflucht mit hohem Schaden, Wiesbaden, Hasengartenstraße, 02.05.2018 bis 03.05.2018

(ho)Bei einer Unfallflucht in der Hasengartenstraße ist im Verlauf des Dienstages und des Mittwochs ein VW Golf schwer beschädigt worden. Ein bisher unbekannter Autofahrer/in entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der graue Pkw war am Fahrbahnrand geparkt und wurde offenbar beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug auf der Fahrerseite gestreift. Alleine der Schaden an dem Golf wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fahrzeugführerin eingeklemmt, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 13:35 Uhr

(vh) Zu einem nicht alltäglichen Unfallgeschehen kam es am Donnerstagmittag in der Wiesbadener Bahnhofstraße. Gegen 13:35 Uhr befuhr ein 56-jähriger Wiesbadener, als Fahrer eines Müllentsorgungsfahrzeuges, die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Eine 27-jährige Wiesbadenerin hatte kurz zuvor ihren VW Golf am rechten Fahrbahnrand derselben Straße eingeparkt, zog ein Parkticket und war gerade dabei dieses bei geöffneter Fahrertür im Fahrzeuginneren abzulegen. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem vorbeifahrenden Lkw und der Fahrertür des VW Golf, wodurch die 27-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingequetscht und leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung der Wiesbadenerin war vor Ort nicht notwendig. Der infolge des Unfalles an dem VW der 27-Jährigen entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten, Schlangenbad, Niedernhausen, Eltville, Walluf, 03.05.2018,

(pl)Im Verlauf des Donnerstages wurden im Bereich von Schlangenbad, Niedernhausen, Eltville und Walluf mindestens zehn Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Vorgehensweise der Betrüger war in allen Fällen annährend die gleiche. Der Anrufer gab an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden. Anschließend versuchte der angebliche Polizist die jeweilige Person am anderen Ende der Leitung geschickt nach ihren Vermögensverhältnissen auszufragen. Die Angerufenen reagierten jedoch glücklicherweise in den bislang bekanntgewordenen Fällen genau richtig, indem sie sich keine Informationen entlocken ließen und den Anruf stattdessen bei der echten Polizei meldeten.

Seien Sie bei solchen Anrufen höchst wachsam. Richtige Polizisten fragen nicht am Telefon nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 03.05.2018, 13.20 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag Schmuckstücke und Bargeld. Die Einbrecher drangen zwischen 13.20 Uhr und 15.30 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in die Wohnung ein. Nachdem sie dann eine aufgefundene Geldkassette aufgebrochen hatten, ergriffen die Täter mit den darin aufbewahrten Schmuckstücken und dem Bargeld unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mountainbike gestohlen, Geisenheim, Rebenweg, 03.05.2018, 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstag ein rotes Mountainbike der Marke Cannondale vom Gelände des Sportplatzes im Rebenweg gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 09.30 Uhr an einem Fahrradständer angeschlossen abgestellt. Gegen 14.00 Uhr war es dann verschwunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw, Heidenrod, Kemel, Bäderstraße, 03.05.2018, 12.40 Uhr,

(pl)Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmittag in Heidenrod-Kemel mit einem entgegenkommenden Ford Transit zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher sowie der Beifahrer des 42-jährigen Transitfahrers leicht verletzt. Der 42-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit seinem Ford Transit von der B 260 kommend auf der Bäderstraße in Richtung Springener Straße unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Fiat Panda entgegenkam, der auf seine Fahrbahn geraten war. Der Transitfahrer habe noch versucht, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 53-Jährige Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Er muss sich nun diesbezüglich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die beiden leichtverletzten Männer wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat Panda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

5. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Bundesstraße 275, 03.05.2018, 18.00 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall auf der B 275 bei Idstein sind am frühen Donnerstagabend ein 24-jähriger Autofahrer und eine 41-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der 24-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr von Wörsdorf kommend mit seinem Audi A3 die Bundesstraße in Richtung Eschenhahn entlang und wollte dann nach links auf die K 709 einbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich den Mercedes der entgegenkommenden 41-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Leichtverletzten wurden an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss vor Ort entlassen. Die Unfallwagen wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

6. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheinweg, 03.05.2018, 03.30 Uhr bis 08.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Mittelheim wurde am frühen Donnerstagmorgen ein grauer BMW beschädigt. Der im hinteren, linken Bereich beschädigte Pkw war zwischen 03.30 Uhr und 08.00 Uhr auf einem Parkplatz im Rheinweg abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

