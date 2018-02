POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Festnahme nach Unfallflucht, Wiesbaden-Dotzheim, Dörrgasse, 27.02.2018, 23.45 Uhr,

(pl)Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Westhessen hat am späten Dienstagabend auf der Heimfahrt vom Dienst einen 36-jährigen Unfallflüchtigen festgenommen. Der Beamte fuhr gegen 23.45 Uhr die Erich-Ollenhauer-Straße entlang, als er von einem blauen Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Der Mercedes raste im Anschluss an der Kreuzung zur Ludwig-Erhardt-Straße über eine rote Ampel und setzte anschießend die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Aunelstraße fort. Nachdem der Pkw dann von der Aunelstraße in die Dörrgasse eingebogen war, kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine dortige Hauswand. Statt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des erheblich beschädigten Unfallwagens einfach weiter und ließ sein Fahrzeug kurze Zeit später in der Landgrabenstraße stehen, um dann zu Fuß auf ein Schulgelände zu flüchten. Dort konnte der Flüchtige dann schließlich von dem Polizeibeamten gestellt und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Kollegen festgehalten werden. Ein bei dem 36-jährigen Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinflusses und der Unfallflucht verantworten.

2. 27-Jähriger beraubt, Wiesbaden, Gelände Südfriedhof, 27.02.2018, 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Ein 27-jähriger Mann wurde am Dienstagmittag auf dem Gelände des Wiesbadener Südfriedhofs von zwei unbekannten Täter beraubt. Der Geschädigte lief gegen 12.30 Uhr über das Friedhofsgelände in Richtung Hagenstraße, als er auf der Hälfte des Weges auf die beiden Räuber traf, welche ihn mit einem Messer bedrohten und die Herausgabe der mitgeführten Geldbörse verlangten. Da der 27-Jährige kein Bargeld mit sich führte, überreichte er den beiden Tätern sein Handy, woraufhin diese mit ihrer Beute in Richtung der Bushaltestelle am Haupteingang flüchteten. Einer der Täter soll ca. 1,80- 1,85 Meter groß gewesen sein und eine kräftige, trainierte Statur sowie einen dunklen Dreitagebart gehabt haben. Er war mit einer schwarzen Stoffmütze und einer schwarzen Winterjacke bekleidet. Der Komplize sei ca. 1,90 Meter groß, schlank und habe dunkle, an den Seiten rasierte Haare sowie einen dunklen Kinn- und Oberlippenbart. Er trug einen schwarzen Rollkragenpullover, eine dunkelgraue Cargohose, eine schwarze Baseballmütze und dunkle Schuhe. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. 32-Jähriger geschlagen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 27.02.2018, 14.55 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde ein 32-jähriger Mann beim Verlassen eines Linienbusses in der Dotzheimer Straße ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte fuhr mit dem Bus von Dotzheim Mitte kommend bis zur Bushaltestelle Luisenforum. Als er dann gegen 14.55 Uhr an der Haltestelle aus dem Bus ausstieg, erhielt der 32-Jährige plötzlich von einem unbekannten Täter einen Faustschlag ins Gesicht und ging daraufhin zu Boden. Der mit einem weißen T-Shirt bekleidete Angreifer soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und dunkelblonde Haare gehabt haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Wohnungseinbruch, Wiesbaden-Nordenstadt, Breckenheimer Weg, 27.02.2018, 18.15 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagabend wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Breckenheimer Weg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr auf den Balkon der Wohnung und hebelten anschließend die dortige Tür auf. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, 27.02.2018, 19.00 Uhr bis 22.55 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Naumann-Straße erbeuteten unbekannte Täter am Dienstagabend diverse Schmuckstücke und Bargeld. Die Einbrecher versuchten zunächst die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, hebelten sie das daneben befindliche Fenster auf und kletterten durch dieses in das Haus. Nachdem die Täter dann sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und 22.55 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Autoaufbrecher erbeuten Werkzeuge und Jacke, Wiesbaden, Adlerstraße, Kellerstraße, 26.02.2018, 19.00 Uhr bis 27.02.2018, 09.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren in der Adlerstraße und in der Kellerstraße Autoaufbrecher unterwegs und erbeuteten aus zwei geparkten Fahrzeugen diverse Werkzeuge und eine Jacke. In der Adlerstraße schlugen die Täter zwischen 19.00 Uhr und 08.00 Uhr die Seitenscheibe von einem dort abgestellten Renault Trafic ein und ließen die im Innenraum befindlichen Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Auf einem VW Golf hatten es die Autoaufbrecher dann zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr in der Kellerstraße abgesehen. Die Täter schlugen auch in diesem Fall eine Seitenscheibe des Wagens ein und entwendeten anschließend die auf der Rücksitzbank liegende Jacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Mini Countryman zerkratzt, Wiesbaden, Moltkering, 27.02.2018, 06.55 Uhr bis 17.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Dienstag im Moltkering die Motorhaube eines geparkten Mini Countryman zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Pkw war zwischen 06.55 Uhr und 17.55 Uhr auf dem P&R Parkplatz abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Anrufe von falschem Polizeibeamten, Idstein, Kiedrich, 27.02.2018, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurden in Kiedrich und in Idstein zwei Frauen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufenen witterten jedoch die kriminellen Machenschaften und beendeten daraufhin das Telefonat. Wegen der aktuellen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell