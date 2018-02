POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Einbruch in Tankstelle, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Feststellungszeitpunkt: 27.02.2018, 03:50 Uhr

(He)Heute Morgen wurde durch Mitarbeiter der Einbruch in eine Tankstelle in der Hochheimer Straße in Kostheim festgestellt, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachten. Gegen 03:50 Uhr stellten die Verantwortlichen ein mit Gewalt geöffnetes Fenster und aufgehebelte Spielautomaten in den Innenräumen fest. Weiterhin machten sich die Täter noch an drei auf dem Gelände zur Reparatur abgestellten PKW zu schaffen. Nach der Tatausführung flüchteten die Täter ersten Ermittlungen zufolge über das angrenzende Feld. Hier konnten Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher ertappt, Wiesbaden-Naurod, Bremthaler Straße, 26.02.2018, circa 17:10 Uhr

(He)Gestern Nachmittag wurden augenscheinlich zwei Einbrecher in der Bremthaler Straße in Wiesbaden-Naurod durch einen Zeugen auf frischer Tat erwischt und ließen beim Erblicken des Anwohners von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Die zwei Männer betraten um kurz nach 17:00 Uhr das Gelände des Einfamilienhauses und hebelten das Küchenfenster auf. In diesem Moment passierte der Zeuge das betroffene Grundstück und erblickte die Täter, welche das Haus augenscheinlich noch nicht betreten hatten. Sofort brachen die Täter die weitere Tatbegehung ab und flüchteten durch die Gartentür zur angrenzenden Schillstraße in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Beide seien 20 - 25 Jahre alt, von sportlicher Figur und nach Aussagen des Zeugen von osteuropäischem Phänotyp. Einer sei circa 1,80 Meter groß und habe einen grün-weißen Trainingsanzug sowie eine Wollmütze getragen. Der zweite Täter sei circa 1,75 Meter groß und habe ebenfalls eine Wollmütze getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Anhänger samt Holzhäcksler entwendet, Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße, 25.02.2018, 17:00 Uhr - 26.02.2018, 12:00 Uhr

(He)In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen auf einer Wiese in der Saarstraße in Schierstein abgestellten PKW-Anhänger, auf dem ein Holzhäcksler stand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Die Diebe hatten zunächst den Zaun des umfriedeten Geländes durchtrennt und anschließend das Schloss der Anhängerkupplung des Anhängers gewaltsam entfernt. Gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurde das Verschwinden des Anhängers festgestellt. Dieser hatte das Kennzeichen WI-PJ 260 angebracht und war vom Typ CARAVAGGI. Der Holzhäcksler war vom Typ GHX-CH2000 des Herstellers ERCO. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. PKW-Einbrecher entwenden hochwertiges Fahrrad, Wiesbaden, Philippsbergstraße, 25.02.2018, 18:30 Uhr - 26.02.2018, 08:00 Uhr

(He)Gestern Morgen musste der Besitzer eines in der Philippsbergstraße abgestellten 5er BMW feststellen, dass sein PKW in der zurückliegenden Nacht aufgebrochen und aus dem Kofferraum sein hochwertiges Fahrrad entwendet worden war. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Weiterhin ließen die Täter noch eine Sporttasche mitgehen. Abgestellt wurde der PKW am Sonntag gegen 18:30 Uhr. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, schlugen die Täter die Heckscheibe ein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. PKW-Scheinwerfer ausgebaut, Wiesbaden, Walter-Gieseking-Straße, 24.02.2018 - 26.02.2018, 06:00 Uhr

(He) Gestern Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Diebe im Verlauf des vergangenen Wochenendes an einem in der Walter-Gieseking-Straße abgestellten Porsche Cayenne die Frontscheinwerfer ausgebaut und dadurch einen Schaden von circa 3.000 Euro verursacht hatten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. PKW-Fahrer missachtet Rotlicht an Fußgängerampel, Fußgängerin beinahe von PKW erfasst, Wiesbaden, Biebricher Allee, 28.01.2018, circa 23:30 Uhr

(He)Am Sonntagabend, den 28.01.2018 missachtete ein PKW-Fahrer Zeugenangaben zufolge an einer Fußgängerampel auf der Biebricher Allee das für ihn geltende Rotlicht und gefährdete dadurch eine 24-jährige Fußgängerin, welche im Bereich der Einmündung "Am Landeshaus" die Straße überqueren wollte. Nach ersten durchgeführten Ermittlungen, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Eigenen Angaben zufolge wollte die junge Frau aus Richtung Bahnhof die Straße überqueren. Als sie bei grün losging, kam plötzlich ein blauer Kleinwagen älteren Baujahres, mutmaßlich ein Peugeot, aus Richtung Kaiser-Friedrich-Ring angefahren und passierte mit unverminderter Geschwindigkeit bei Rotlicht die Fußgängerfurt. Die Mitteilerin sei eigenen Angaben zufolge nach hinten auf eine Verkehrsinsel gesprungen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Auf den Vordersitzen hätten zwei Männer gesessen. Das Fahrzeug habe sich auf der Biebricher Allee in Richtung Biebrich entfernt. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Brände, Rheingau-Taunus-Kreis, Nacht zum 27.02.2018

(ho)Im Rheingau-Taunus-Kreis haben in der vergangenen Nacht gleich mehrere Brände die Feuerwehren und die Polizei in Atem gehalten. Der erste Brand wurde gegen 21.30 Uhr in einer Feldgemarkung im Bereich der Straße "Auf der Großen Hohl" in Wallrabenstein festgestellt. In der Nähe einer Scheue wurden von Unbekannten zwei Holzstapel in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Feuerwehren aus Wallrabenstein und Beuerbach waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gegen 00.30 Uhr wurde in der Straße der Republik in Oestrich-Winkel ein Fahrzeugbrand gemeldet. Aus bisher unbekannten Gründen war dort ein geparkter Opel in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Oestrich-Winkel wurde der Wagen total zerstört. Der letzte Brand der Nacht wurde gegen 01.45 Uhr in Taunusstein, Bleidenstadt registriert. Zeugen bemerkten in der Kurt-Schumacher-Straße, auf dem Gelände eines Wohnhauses, den Brand eines Gewächshauses. Wie das Feuer dort entstehen konnte ist bisher ebenfalls noch nicht geklärt. Die Feuerwehr Taunusstein war von Ort eingesetzt. Der an dem Gewächshaus entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Renitenter 21-Jähriger, Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, 26.02.2018, gg. 16.10 Uhr

(ho)Aufgrund seines renitenten Verhaltens ist gestern Nachmittag ein 21-jähriger Mann in Wehen in Polizeigewahrsam genommen worden. Anlässlich privater Streitigkeiten wurde die Polizei in die Walkmühlstraße gerufen und erteilte dem Mann zunächst einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Da der 21-Jährige jedoch immer aggressiver wurde und er, den Angaben der Einsatzkräfte zufolge, um sich schlug, trat und spuckte, mussten ihm schließlich Handfesseln angelegt werden. Der Einsatz endete für den Beschuldigten auf der Wache der Polizeistation Bad Schwalbach. Ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. 100 Stundenkilometer - nicht über 180! Bundesautobahn 66, Bereich Wiesbaden-Nordenstadt, Nacht zum 25.02.2018

(ho)Am vergangenen Wochenende haben Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, auf der A 66, im Bereich von Wiesbaden-Nordenstadt, Geschwindigkeitsüberprüfungen durchgeführt. Mit einem speziell ausgerüsteten Fahrzeug wurde der fließende Verkehr im Bereich einer Tankstelle in Richtung Rüdesheim, ab 17.30 Uhr, für knapp 9 Stunden gemessen. Dort ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer begrenzt. Das Ergebnis spricht für sich und legt die Vermutung nahe, dass vielen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern dieses Gebot schlichtweg egal zu sein scheint. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 1.410 teilweise erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 86 Personen müssen nun neben einer Geldbuße sowie Punkten in Flensburg, auch mit der Entziehung ihrer Fahrerlaubnis rechnen. Teilweise waren die Gemessenen mit über 180 Stundenkilometern unterwegs, sodass die Betroffenen mit bis zu 600 Euro Geldbuße, 2 Punkten in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot rechnen müssen. Der Leiter der Polizeiautobahnstation Wiesbaden Martin Schlögl bemerkte im Hinblick auf die Kontrolle: "Wenn man bedenkt, dass gerade auf Autobahnen zu hohe Geschwindigkeit Unfallursachen Nummer eins ist, sollte uns das Ergebnis zu denken geben. Daher werden wir auch zukünftig, gerade an dieser Stelle, auch zur Nachtzeit Geschwindigkeitskontrollen durchführen", so der Dienststellenleiter weiter.

