POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. PKW-Einbrecher flüchten, Zeugin gesucht! Wiesbaden-Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 23.02.2018, 18:00 Uhr

(He)Am Freitagabend wurden PKW-Einbrecher auf frischer Tat erwischt und flüchteten zunächst vom Tatort. Nach wenigen Minuten kamen sie jedoch zum Tatort zurück, schlugen auf den Besitzer des angegangenen PKW ein und flüchteten erneut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einer Frau, welche das Opfer zunächst dabei unterstützte, das Fluchtfahrzeug der Täter zu blockieren. Der 56-jährige kam gerade von seinem Einkauf in einem Baumarkt in der Friedrich-Bergius-Straße zurück, als er gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes zwei Männer beobachtete, welche aus dem VW-Transporter des 56-Jährigen Baumaschinen in einen anderen PKW luden. Dazu hatten sie den Transporter zuvor aufgebrochen. Als die Täter den Geschädigten bemerkten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte verfolgte die Täter erfolglos, räumte nun die Baumaschinen wieder in seinen PKW, versuchte das Täterfahrzeug mit seinem PKW zu blockieren und rief danach die Polizei. Vor Eintreffen der Polizei kehrte ein Täter zurück, stieg in sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Als ihn der 56-Jährige daran hindern wollte, schlug der Täter auf ihn ein. Der Täter gab nun Gas, beschädigte den VW-Transporter und flüchtete. Hierbei musste die gesuchte Zeugin aufgrund des rücksichtslosen Fahrverhaltens des Täters zur Seite springen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt sich um einen schwarzen Peugeot 407. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden, das Fahrzeug wurde jedoch von dem eingetragenen Halter vor kurzem verkauft. Die Ermittlungen bezüglich des gegenwärtigen Besitzers dauern an. Ein Täter sei circa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine grüne "Gärtnerhose" und eine graue Fleecejacke. Der zweite Täter sei ebenfalls circa 30 Jahre alt, circa 1,88 Meter groß, habe eine sportliche Figur und sei mit einer grauen Jogginghose mit einer Beschriftung auf der Seite und einer grauen Fleecejacke bekleidet gewesen. Aufgrund des gesprochenen Akzentes und des Aussehens der Täter könnte es sich laut Angaben des Geschädigten um Personen aus dem osteuropäischen Raum gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber und insbesondere die zuvor erwähnte Zeugin werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet, Wiesbaden, Bornhofenweg, Walkmühltalanlagen, 25.02.2018, 15:45 Uhr

(He) Gestern Nachmittag kam es im Bornhofenweg in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15-jährigen Radfahrer, bei dem der Jugendliche verletzt wurde, der PKW-Fahrer oder die PKW-Fahrerin sich jedoch, ohne Personalien zu hinterlassen, von der Unfallstelle entfernte. Der Junge fuhr gegen 15:45 Uhr den Bornhofenweg, aus Richtung Aarstraße kommend, in Richtung Schützenstraße. Zeitgleich befuhr der PKW den Bornhofenweg, aus Richtung Steckersloch kommend, in Richtung Albrecht-Dürer-Anlagen. In Höhe Bornhofenweg Nr. 20 übersah der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführern augenscheinlich den von rechts kommenden Jungen auf dem Rad und es kommt zu einer Kollision. Der Jugendliche stürzt zu Boden, der PKW fuhr jedoch weiter. Zu dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW handeln soll. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen, Wiesbaden-Kloppenheim, Annemarie-Goßmann-Straße, 23.02.2018, 16:10 Uhr

(He)Am Freitagnachmittag wurde der Polizei aus der Annemarie-Goßmann-Straße ein versuchter Einbruch gemeldet, bei dem ein Täter vom Tatort geflüchtet sei. Ein Tatverdächtiger wurde im Rahmen einer polizeilichen Fahndung festgenommen. Um 16:10 Uhr bemerkte ein Zeuge den Täter beim Hebeln an der Terrassentür eines Reihenhauses und machte auf sich aufmerksam. Der Einbrecher flüchtete vom Tatort und der Zeuge informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Fahndung einen tatverdächtigen Wiesbadener festnehmen. Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige wieder entlassen. Ob es sich um den beobachteten Einbrecher handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei. Diese bitte Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Täter flüchtet nach Sachbeschädigung, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, 25.02.2018, 04:00 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter in der Poststraße in Wiesbaden-Bierstadt die Glasfüllung der Eingangstür eines Kiosks und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Eine Hausbewohnerin vernahm gegen 04:00 Uhr Lärm von der Straße und sah anschließend einen Unbekannten wegrennen. Mutmaßlich handelte es sich hierbei um den Täter. Dieser sei 18-20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, sei von schlanker Statur, habe eine helle Hautfarbe und sei mit einer hellen Jeans sowie einem schwarzen oder dunkelblauen Kapuzenpulli bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345- 2440 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Tor von Lagerplatz aufgehebelt - Hunde vertreiben Einbrecher, Hünstetten, Görsroth, 24.02.2018, 16.00 Uhr bis 25.02.2018, 04.00 Uhr,

(pl)Am Wochenende haben unbekannte Täter das Zufahrtstor eines Lagerplatzes in Görsroth aufgehebelt und wurden dann aber von den auf dem Gelände befindlichen Hunden in die Flucht geschlagen. Die Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen das Tor zu dem Lagerplatz auf. Die Täter hatten jedoch offensichtlich die Rechnung ohne die drei Hunde gemacht, welche die Eindringlinge vom Gelände vertrieben. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Terrassentür hält Einbrechern stand, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Greiffenclaustraße, 23.02.2018, 14.00 Uhr bis 25.02.2018, 12.20 Uhr,

(pl)Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Greiffenclaustraße in Mittelheim hat zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Randalierer an Bushaltestelle, Idstein, Eschenhahn, Schwalbacher Straße, 24.02.2018, 21.20 Uhr,

(pl)Zwei junge Randalierer haben am Samstagabend in Eschenhahn die Seitenscheibe der Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße beschädigt. Die beiden etwa 13 bis 15 Jahre alten und dunkelgekleideten Täter traten gegen 21.20 Uhr die Scheibe ein und verursachen hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Autofahrer unter Drogeneinfluss, Idstein, Wiesbadener Straße, 24.02.2018, 01.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag hat eine Streife der Idsteiner Polizei einen 28-jährigen Autofahrer kontrolliert, welcher offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten unterzogen den Autofahrer gegen 01.40 Uhr in der Wiesbadner Straße einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte gleich auf mehrere Drogen positiv. Gegen den Autofahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

