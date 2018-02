POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Seligmann-Baer-Platz, 22.01.2018, 05.00 Uhr bis 05.50 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte auf dem Seligmann-Baer-Platz eingebrochen. Die Einbrecher drangen zwischen 05.00 Uhr und 05.50 Uhr durch eine aufgehebelte Hintertür in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Anschließend öffneten sie dort gewaltsam drei Spielautomaten und ein Wertgelass und stahlen hieraus das Bargeld. Darüber hinaus ließen die beiden Einbrecher auch noch das in der Kasse befindliche Bargeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Balkontür aufgehebelt, Wiesbaden, Platter Straße, 22.02.2018, 16.45 Uhr bis 20.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 16.45 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür der Wohnung auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem die Einbrecher dann die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit diversen aufgefundenen Schmuckstücken die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hoher Schaden durch Randalierer, Wiesbaden-Dotzheim, Aunelstraße, 22.02.2018

(pl)Gestern Abend sind bei Sachbeschädigungen an fünf Bushaltestellen in Wiesbaden-Dotzheim Schäden in Höhe von mindestens 4.000 Euro entstanden. Betroffen waren die Haltestellen in der Hans-Böckler-Straße, in der Stephan-Born-Straße sowie in der Aunelstraße, wo die Täter jeweils die Glasscheiben zertrümmerten. Zeugen verständigten die Polizei, die aufgrund einer Personenbeschreibung sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Dabei konnten zwei Männer im Alter von 34 und 44 Jahren festgestellt werden, die für die Sachbeschädigungen in Frage kommen. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise von Augenzeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Hoher Schaden bei Unfall - Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Langenbeckplatz, 22.02.2018, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall am Langenbeckplatz ist gestern Nachmittag an einem geparkten VW Passat ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Der VW stand am rechten Fahrbahnrand des Langebeckplatzes und wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug gestreift, dass in Richtung Frankfurter Straße unterwegs war. Der Passat wurde bei dem Zusammenstoß an der vorderen, linken Fahrzeugecke beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mercedes gestohlen, Taunusstein, Neuhof, Kopernikusstraße, 22.02.2018, 20.30 Uhr bis 23.35 Uhr, (pl)Am Donnerstagabend haben Autodiebe in Taunusstein-Neuhof einen silbergrauen Mercedes E 350 CDI gestohlen. An dem Pkw waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen RÜD-IS 888 angebracht. Der Besitzer hatte den Wagen am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Kopernikusstraße abgestellt und zuletzt gegen 20.30 Uhr dort stehen sehen. Gegen 23.35 Uhr war der Pkw dann spurlos verschwunden. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mercedes nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Eingangstür von Kindergarten hält Einbrechern stand, Waldems, Esch, Turnhallenweg, 21.02.2018, 16.00 Uhr bis 22.02.2018, 11.30 Uhr, (pl)Unbekannte Täter scheiterten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag in Waldems-Esch beim Versuch, in einen Kindergarten im Turnhallenweg einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Aufhebelversuchen der Einbrecher stand, so dass diese unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Abgelegter Rucksack gestohlen, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rathausstraße, 22.02.2018, 09.30 Uhr bis 09.35 Uhr, (pl)Diebe haben am Donnerstagmorgen in der Rathausstraße in Mittelheim einen Rucksack gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Rucksack gegen 09.30 Uhr für nur etwa fünf Minuten vor der Eingangstür seines Wohnhauses abgelegt, um sein Auto zu holen. Diese Gelegenheit nutzen die Langfinger und schnappten sich abgelegten Rucksack mitsamt den darin befindlichen Gegenständen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell