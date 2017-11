POL-WI: Die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. und das Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau laden zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die Marktkirche Wiesbaden ein.

Wiesbaden (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau am

Sonntag, den 3. Dezember 2017 um 19.30 Uhr

in der Marktkirche in Wiesbaden ein Adventskonzert, zu dem alle Musikfreunde herzlich eingeladen sind.

Mitwirkende sind das

Landespolizeiorchester Hessen und der Chor der Jugendkantorei der Ev. Singakademie Wiesbaden

Der Eintritt ist frei.

