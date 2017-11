POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden: Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots) - Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Da die Polizei bei der Verkehrsüberwachung in der Landeshauptstadt eng mit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wiesbaden zusammenarbeitet, werden die Blitzstellen der Verkehrsbehörde ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen von Polizei und Ordnungsamt für die kommende Woche:

PD Wiesbaden: Dienstag: Aarstraße; Mittwoch: Biebricher Allee, Otto-Wels-Straße; Donnerstag: Hochheimer Straße;

PD Rheingau-Taunus: Diese Woche keine Veröffentlichung

Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste: Dienstag: BAB 3, AS Bad Camberg - AS Limburg Süd; Mittwoch: BAB 3, AK Wiesbaden - AS Raunheim; Donnerstag: BAB 66, AK Schierstein - AS Frauenstein; Freitag: BAB 3, AS Bad Camberg - AS Idstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

