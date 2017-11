POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Trickdiebe in Untersuchungshaft, Wiesbaden, 11.11.2017

(He) Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mehrerer Polizeidienststellen und der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gelang es am vergangenen Wochenende, drei Trickdiebe in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Frankfurter Polizei war durch Ermittlungen bekannt geworden, dass sich das diebische Trio im Rhein-Main Gebiet aufhält. Da Teile der Gruppierung bereits in der Vergangenheit, unter anderem durch Diebstähle, polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurde die aus zwei Männern und einer Frau bestehende Gruppierung zeitweise beobachtet. So konnte am Freitag festgestellt werden, dass sie sich in mehreren Einkaufsmärkten und anderen öffentlichen Einrichtungen verdächtig verhielten und augenscheinlich auf der Suche nach potenziellen Opfern waren. In der Wiesbadener Äppelallee wurden sie dann fündig. Einem 88-Jährigen wurde in einem Einkaufsmarkt blitzschnell die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Hierbei lenkte ein Täter andere Kunden, im Umfeld des Opfers, ab und die Frau griff zu. Dann eilten die Diebe nach draußen, wo der dritte Täter in dem fluchtbereit abgestellten PKW wartete. Eilig fuhren sie von dem Parkplatz auf die Autobahn, beschädigten noch einen geparkten PKW und begangen somit eine Verkehrsunfallflucht. Auf der Autobahn wurde das Fahrzeug dann gestoppt und das Trio festgenommen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers. Hier übernahmen die Spezialisten für den Bereich "Taschen- und Trickdiebstahl", welche sich in der Landeshauptstadt speziell um dieses Deliktsfeld kümmern, den Fall. Noch am Wochenende wurden intensive Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob die Festgenommenen auch andere Diebstähle begangen haben könnten. Tatsächlich gelang es im Nachgang, eine am 02. September in einem Markt in Nordenstadt begangene Tat nachzuweisen. Hier wurde die Tasche einer Kundin aus einem Einkaufswagen entwendet und anschließend versucht, mit der erlangten Bankkarte an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Glücklicherweise war die Karte zu diesem Zeitpunkt schon gesperrt. Aufgrund der zusammengetragenen Informationen und der Tatsache, dass ein Täter einen Tag vor seiner Festnahme gerade erst aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, ordnete das Amtsgericht, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Untersuchungshaft an. Die tschechischen Staatsbürger im Alter zwischen 31 und 39 Jahren haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti, Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Höhe, 13.11.2017, 23:10 Uhr - 14.11.2017, 06:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten unbekannte Täter in Bierstadt mehrere Hauswände sowie Garagentore und verursachten hierbei einen Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die endgültige Erfassung sämtlicher Schäden bedarf weiterer Ermittlungen. Augenscheinlich lief der Täter aus Richtung Schultheißstraße durch die Patrickstraße und im Anschluss weiter durch die Straße "Bierstadter Höhe". Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg, Mainz-Kastel, 14.11.2017, 15:25 Uhr

(He)Gestern versuchten unbekannte Täter eine 81-jährige Seniorin aus Kastel mit der Masche des falschen Polizeibeamten hinters Licht zu führen. Glücklicherweise kam es jedoch nicht zu einer Übergabe von Wertgegenständen. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise der Betrüger immer gleich. Die Täter geben am Telefon beispielsweise vor, Hin¬weise auf einen geplanten Einbruch zu haben und behaupten, Geld und Wertsachen ihrer Opfer seien zuhause nicht mehr sicher. Ein Polizist in Zivil werde vorbei kommen, um das gesamte Geld und sämtliche Wertsachen "in Sicherheit" zu bringen. Ein anderer Vorwand ist, dass die Ersparnisse auf untergeschobe¬nes Falschgeld überprüft bzw. Spuren gesichert werden müssten, ein Polizist komme vorbei und werde Geld beziehungsweise Wertsachen abholen. Auch auf die Konten und Bankdepots ihrer Opfer haben es die Betrüger abgesehen. Unter dem Hinweis, die Bankmitarbeiter steckten mit den angeblichen Einbre¬chern unter einer Decke oder seien korrupt, sollen die Angerufenen ihr gesamtes Vermögen auf der Bank nach Hause holen und einem Unbekannten, der sich als Poli¬zist ausgibt, übergeben, um es in Sicherheit zu bringen. Lassen Sie sich niemals auf solche Spielchen ein. Tipps der Polizei: » Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen heraus-zugeben. » Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf- Nummer 110 an. ' Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wäh¬len Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicher¬weise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. » Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre per¬sönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. » Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie ein¬fach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! » Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. » Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

4. Scheibe eingeschlagen und Münzen entwendet, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 13.11.2017, 18:00 Uhr - 14.11.2017, 05:50 Uhr

(He) In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter in der Wilhelmstraße die Scheibe eines Münzgeschäftes und entwendeten anschließend Silbermünzen im Wert von mehreren Hundert Euro. Durch das Einschlagen der Schaufensterscheibe und einer dahinter stehenden Vitrine entstand augenscheinlich ein wesentlich höherer Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Scheiben mit einem Nothammer eingeschlagen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Gartenhüte - Täter machen Beute, Wiesbaden-Nordenstadt, Schlesierstraße, 13.11.2017 bis 14.11.2017

(ho)Am Dienstagmittag wurde in Wiesbaden-Nordenstadt der Einbruch in eine Gartenhütte festgestellt. Die Täter hatten sich durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür Zugang zum Innenraum der Hütte verschafft und dort nach Wertsachen gesucht. Mit einem Fahrrad und einem Reinigungsgerät im Wert von mindestens 1.000 Euro flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei in Bierstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Wohnhauseinbrecher gescheitert, Hünstetten-Wallbach, Im Lagersboden, 09.11.2017 bis 12.11.2017

(ho)Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag bis zum Sonntag haben Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Wallbach einzudringen. Die Täter versuchten, sich mit mehreren Hebelansätzen, an unterschiedlichen Stellen Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen. Die Sicherungen hielten dem Angriff jedoch stand, sodass die Täter ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten. Was blieb ist der Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Farbschmierereien auf Schulgelände, Bad Schwalbach, Emser Straße, festgestellt am 13.11.2017

(ho)Am Montagmorgen wurden auf dem Schulgelände der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach mehrere Farbschmierereien festgestellt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatten sich Unbekannte Zugang zum Schulgrundstück verschafft und unterschiedliche Tags an die Wände geschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Friseurgeschäft, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Nacht zum 14.11.2017

(ho)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, in ein Friseurgeschäft in Bleidenstadt einzudringen. Trotz mehrerer Hebelversuche gelang es den Tätern nicht, die Eingangstür des Geschäftes zu öffnen. Also brachen sie die Tat ab und hinterließen den Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Motorroller gestohlen, Eltville, Rauenthal, Hauptstraße Nacht zum 15.11.2017

(ho)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Rauenthal einen geparkten Motorroller gestohlen. Das Fahrzeug war im Bereich einer Hofeinfahrt abgestellt und mit einer Wetterschutzplane abgedeckt. Die Täter brachen die Lenkradsperre auf und entwendeten das Kleinkraftrad der Marke Rex, an dem die Kennzeichen 314-WLC angebracht waren. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Motorrollers nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

