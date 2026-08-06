Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Einfamilienhaus: Technischer Defekt möglich; Motorradfahrer nach Unfall leichtverletzt; Auto brannte aus: Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Wald und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannte machten sich an Kiosk zu schaffen: Zeugen gesucht! - Großauheim

(cb) Unbekannte beabsichtigten in einen Kiosk im Freibad in der "Rue de Conflans" (einstellige Hausnummern) einzudringen. Hierzu beschädigten sie zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, die Schließvorrichtung des Verkaufsladens und gelangten schließlich in den Innenraum des Kiosks. Hier nahmen die Eindringlinge die Geldkassette mit einigen hundert Euro mit. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Brand in Einfamilienhaus: Technischer Defekt möglich - Maintal

(cb) Nach einer Alarmierung am Donnerstagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Weidenseestraße (20er-Hausnummern) aus. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand brach dieses kurz nach 6 Uhr im Bereich einer Steckdosenleiste aus. Die Flammen griffen auf einen unmittelbar danebenstehenden Schrank über. Eine Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Bewohner wurde durch das Feuer leicht verletzt und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden. Durch die Rauch- und Rußentwicklung entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Ob ein technischer Defekt der Brandauslöser war, müssen nun die Ermittler der Kriminalpolizei klären. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Vermisste wieder da - Bruchköbel

(cb) Die seit Montag vermisste 18-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

4. Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet - Bruchköbel

(cb) Die Polizei hat am Mittwochabend Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbekannter gegen 19.40 Uhr zunächst eine 18-Jährige aus Hanau an der Bushaltestelle Niederried/Kirleweg angesprochen haben. Die junge Frau wies den Unbekannten ab und wartete auf den Bus. Als dieser anhielt und sie gerade einsteigen wollte, packte der Täter die Hanauerin an der Schulter und riss an ihrem Neckholder-Top. Hierbei öffneten sich die Druckknöpfe des Oberteils, sodass der Brustbereich plötzlich entblößt war. Direkt im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 19 und 21 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - lockige, dunkelbraune Haare - kräftige Statur - trug einen Zweiteiler mit auffälligen orangefarbenen Applikationen

Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

5. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht eines Brummis -Autobahn 66 / Langenselbold

(cb) Eine beschädigte Brücke ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Langenselbold West ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit weißem Anhänger gegen 23.15 Uhr unter einer Brücke durch. Vermutlich blieb er jedoch mit seiner Ladung an der Brücke hängen und verursachte hierbei einen noch unbekannten Sachschaden am Auflieger sowie an der Brücke. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen bitten Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

6. Motorradfahrer nach Unfall leichtverletzt - Steinau an der Straße

(cb) Auf der Landesstraße 3195 zwischen Steinau an der Straße und Ulmbach ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Biker kurz vor 19 Uhr einen Laster sowie zwei Autos überholt haben. Hierbei übersah der 28-Jährige vermutlich ein ihm entgegenkommendes Auto. Um dem Kawasaki-Fahrer das rechtzeitige Einscheren zu ermöglichen, leitete der überholte Brummi-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein. Während des Einfädelns geriet der 28 Jahre alte Mann aus Steinau ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. An der Maschine entstand durch den Unfall Totalschaden; sie musste abgeschleppt werden. Der Biker kam aufgrund seiner Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beamten der Polizeistation Schlüchtern bitten Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

7. Auto brannte aus: Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Wald - Steinau an der Straße

(lei) Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagvormittag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf die Landesstraße 3196 zwischen Steinau an der Straße und dem Stadtteil Marjoß gefordert. Gegen 10.20 Uhr ging bei den Einsatzkräften ein automatischer Notruf (eCall) eines Fahrzeugs ein. Nur kurze Zeit später stellte sich heraus, dass im Bereich einer scharfen Kurve zwei Autos aus bislang unklarer Ursache im Begegnungsverkehr miteinander kollidiert waren.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes fing einer der beiden Wagen, ein Mazda, Feuer und brannte letztlich vollständig aus. Die drei Insassen - eine 44 Jahre alte Mutter mit ihren beiden Kindern - konnten das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen noch rechtzeitig verlassen. Sie erlitten jedoch Verletzungen, die nach derzeitigem Stand teilweise als schwer eingestuft werden. Alle drei wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Löblich dabei: Ersthelfer hatten umgehend und offenbar sehr engagiert Hilfe geleistet.

Der 39 Jahre alte Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs erlitt nach ersten Erkenntnissen allenfalls leichte Verletzungen.

Im ausgebrannten Mazda befanden sich zudem zwei kleine Hunde. Die Tiere blieben offenbar unverletzt und wurden vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.

Für die Bergung und Abschleppung der beiden Fahrzeuge musste die Landesstraße bis kurz nach 13 Uhr voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird vorläufig auf etwa 60.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Schlüchtern bittet Unfallzeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 06.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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