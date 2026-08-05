POL-OF: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl
Bad Orb (ots)
(cb) Bei einem blauen Seat Cupra überwanden Fahrzeugdiebe am Mittwoch, gegen 5.15 Uhr, die mechanischen und technischen Sicherungen und fuhren mit dem Wagen davon. Das Fahrzeug mit GN-Kennzeichen war auf einem Hof in der Straße "Am Orbgrund" (10er-Hausnummern) abgestellt. Die Ermittler des Fachkommissariats in Hanau suchen nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.
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