Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden nach Brand eines Fahrzeuges und eines Wohnanhängers

Seligenstadt (ots)

(cb) Schätzungsweise 125.000 Euro Sachschaden, so die erste Prognose, sind die Folge eines Brandes auf einem Grundstück in der Zellhäuser Straße (50er-Hausnummern) am Mittwochvormittag. Als Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach dem gegen 8.30 Uhr eingegangenen Notruf vor Ort eintrafen, war schnell klar, dass ein Fahrzeug sowie ein Wohnwagen im Vorgarten brannten. Der schnelle Löschangriff der Brandbekämpfer verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Wieso es zu dem Brand kam, müssen nun die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei klären. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

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