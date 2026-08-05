Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung; Trickdiebin flüchtete mit Halskette; Zügige Festnahme eines 69-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geschwindigkeitskontrollen: Kleinkraftrad mit über 100 km/h gemessen - Hanau

(cb) Im Rahmen der europaweiten, angekündigten ROADPOL-Kontrollwoche führten die Beamtinnen und Beamten des Hanauer Polizeireviers im Laufe des Dienstages Geschwindigkeitsmessungen durch.

In den Vormittagsstunden hatten die Einsatzkräfte hierzu eine Kontrollstelle in der Aschaffenburger Straße und am Nachmittag in der Ernst-Barthel-Straße eingerichtet. Beide Messstellen befinden sich im Stadtteil Wolfgang.

Während der durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt 250 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 44 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 33 dieser Fälle wurden Verwarnungsgelder ausgesprochen. Auf weitere elf Verkehrsteilnehmende kommt ein entsprechendes Bußgeldverfahren zu.

Den unrühmlichen Spitzenwert der Kontrollmaßnahmen erreichte der Fahrer eines Kleinkraftrades. Er wurde bei erlaubten 50 km/h - nach Abzug der Messtoleranz - mit 101 km/h gemessen. Er war damit mehr als doppelt so schnell wie zulässig. Mit einer solchen Überschreitung setzte er nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende einem erheblich erhöhten Unfallrisiko aus. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Zudem muss er mit einem Fahrverbot sowie weiteren Konsequenzen nach den Bestimmungen des Bußgeldkatalogs rechnen.

Die Polizei wird auch künftig gezielte Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle.

2. Zeugensuche nach Sachbeschädigung - Großauheim

(cb) Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte am Dienstag, kurz nach 13 Uhr, an einem Gebäude in der Sandgasse (20er-Hausnummern) einen Schriftzug fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schriftzug mit blauer, wischfester Kreide auf die Gebäudefassade aufgebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Art des Schriftzuges hat die Staatsschutzabteilung in Offenbach die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Verursachern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Trickdiebin flüchtete mit Halskette - Maintal

(cb) Etwa 1,60 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahren alt, von kräftiger Statur, lange, schwarze zum Pferdeschwanz gebundene Haare mit schicker Kleidung: So wird eine Trickdiebin beschrieben, die einen hochbeagten Maintaler um seine Kette mit angehangenem Ehering brachte. Am Dienstagmorgen war der Senior zu Fuß in der Goethestraße unterwegs, als gegen 8.50 Uhr ein Wagen neben ihm hielt und die Unbekannte ausstieg. Unter dem Vorwand, ihm Schmuck schenken zu wollen, verwickelte sie den Mann in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf legte sie ihm wiederholt Schmuck an beziehungsweise drückte ihm Schmuckstücke in die Hand. Während dieser Ablenkung gelang es der Unbekannten, die Halskette des Rentners unbemerkt abzunehmen und zu stehlen. Anschließend stieg die Frau auf der hinteren rechten Beifahrerseite in den Pkw und entfernte sich gemeinsam mit zwei weiteren Insassen. Erst nachdem das Fahrzeug bereits davongefahren war, bemerkte der Mann aus Maintal, dass seine Halskette mit Ehering fehlte. Wer Angaben zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen

4. Krankentransporter musste abbremsen: Eine Person schwer verletzt - Gründau

(cb) Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher hat am Samstagnachmittag, zwischen 14.30 und 15 Uhr, einen Krankentransport ausgebremst, sodass eine Person schwere Verletzungen davontrug. Der Fahrer des Krankentransporters mit OF-Kennzeichen war auf der Gründauer Straße unterwegs, als ihm vermutlich ein schwarzer SUV in Höhe der Hausnummer 20 mittig auf der Fahrspur entgegenkam. Der weiß-rote Krankentransporter soll daraufhin automatisch eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben. In der Folge stürzte eine im Rollstuhl befindliche Mitfahrerin und brach sich das Bein. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Polizeistation Gelnhausen suchen nun Zeugen der Verkehrsunfallflucht und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Zügige Festnahme eines 69-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung - Bad Orb

(cb) Polizeibeamte konnten am Dienstagvormittag einen 69 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis im Kurpark vorläufig festnehmen. Der Verdächtige soll zuvor im Bereich des Busbahnhofs, gegen 8.35 Uhr, eine 55-Jährige mehrfach unsittlich berührt haben. Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung geführt. Der 69-Jährige musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau.

Offenbach, 05.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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