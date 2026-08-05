Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Abgelenkt und bestohlen: Zeugen gesucht!; Mercedes angedotzt: Hinweise erbeten und Wer hat den Fahrraddieb gesehen?

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Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Abgelenkt und bestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Mit einem Ablenkungsmanöver haben zwei bislang unbekannte Täter am Dienstag einen Mann aus Offenbach bestohlen und anschließend offenbar auch Geld von seinem Konto abgehoben, weshalb die Kripo nun ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen beobachtete einer der beiden Täter den 72-Jährigen bereits im Schalterraum einer Bank in der Kaiserstraße (70er-Hausnummern). Als der Mann die Bank verließ und sein Fahrrad bestieg, folgte ihm der Unbekannte und sprach ihn unmittelbar vor der Filiale an. Unter dem Vorwand, nach dem Weg zu fragen, verwickelte der Täter den Geschädigten in ein Gespräch und zeigte ihm hierzu ein Handy. Während der Mann abgelenkt war, nutzte sein Komplize die Gelegenheit, entnahm unbemerkt die Tasche des Offenbachers und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Nur wenige Augenblicke später rannte in Richtung Offenbacher Hauptbahnhof davon. In der entwendeten Tasche befanden sich unter anderem die zuvor bei der Bank abgehobenen 50 Euro Bargeld, persönliche Dokumente und Karten, ein Handy sowie die Bankkarte. Mit dieser hoben die Täter kurze Zeit später unberechtigt 2.000 Euro vom Konto des Geschädigten ab. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Bank oder auf dem Fluchtweg verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Mercedes angedotzt: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Ein Mercedes, der am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße abgestellt war, weist seit Dienstag einen Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro auf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dotzte vermutlich gegen 21.15 Uhr den Wagen mit NW-Kennzeichen beim Ein- oder Ausparken an und beschädigte ihn hierbei an der Heckstoßstange. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich bei den Beamten des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Wer hat den Fahrraddieb gesehen? - Rodgau

(cb) Wer hat den Fahrraddieb gesehen? Das fragen die Ermittler in Heusenstamm und suchen Zeugen der Tat, die sich am Montag ereignete. Die Fahrradeigentümerin schloss ihr Gravelbike der Marke Cube gegen 11 Uhr an einem Fahrradständer am Badesee in Nieder-Roden an. Als sie gegen 16 Uhr zum Abstellplatz zurückkam, stellte sie fest, dass Unbekannte das Fahrradschloss geknackt hatten und mit dem grauen Bike vom Typ "Nuroad Race" im Wert von knapp 1.700 Euro davongefahren waren.

In diesem Zusammenhang hier die Präventionstipps Ihrer Polizei: So schützen Sie Ihr Fahrrad:

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit einem hochwertigen Schloss an einem fest verankerten Gegenstand an - auch in Fahrradkellern, Tiefgaragen oder anderen gemeinschaftlich genutzten Gebäuden. - Achten Sie darauf, das Schloss nicht in Bodennähe anzubringen. Liegt das Schloss auf dem Boden auf, kann dieser von Tätern als Gegenlager genutzt werden, um das Schloss leichter aufzubrechen. - Für besonders hochwertige Fahrräder oder Pedelecs kann sich der Einbau eines GPS-Trackers lohnen. Dieser kann nach einem Diebstahl dabei helfen, das Fahrrad zu orten. Überlassen Sie das Auffinden beim Dieb jedoch der Polizei! - Dokumentieren Sie die Rahmennummer Ihres Fahrrads und bewahren Sie den Eigentumsnachweis auf. - Eine individuelle Fahrradcodierung kann potenzielle Täter abschrecken und erleichtert zudem die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrads zu seinem rechtmäßigen Eigentümer. Die nächste Codieraktion finden Sie unter polizei.hessen.de.

Weitere Informationen rund um den Schutz vor Fahrraddiebstahl finden Sie unter polizei-beratung.de im Bereich "Themen & Tipps - Diebstahl - Diebstahl von Zweirädern".

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Flyer beigefügt (Quelle: PP Südosthessen)

Offenbach, 05.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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