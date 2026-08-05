Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines Tötungsdeliktes: Frau verstorben - Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (lei) Nach dem Tod einer 37 Jahre alten Frau in der Nacht zu Mittwoch haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Rettungsdienst und Polizei waren gegen 2 Uhr nach einem Notruf über eine verletzte Person in die Matthias-Daßbach-Straße alarmiert worden. In einem Wohnhaus fanden die Einsatzkräfte die 37-Jährige mit schweren Verletzungen vor, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuteten. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstarb die Frau noch am Einsatzort.

Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger wurde durch Polizeibeamte kurz nach der mutmaßlichen Tat vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.

Mit Unterstützung des Rechtsmedizinischen Instituts Frankfurt/Main und des Hessischen Landeskriminalamtes erfolgt derzeit die Spurensicherung am Tatort durch Experten der Kriminalpolizei.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum genauen Geschehensablauf dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand standen der Tatverdächtige und die Verstorbene in einer persönlichen Beziehung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder gegebenenfalls Beobachtungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich mit den Ermittlern aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau, E-Mail: pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de, zu richten.

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