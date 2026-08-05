Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Brandherde im Wald: Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Hanau (ots)

(lei) Ein Waldbrand hat in der Nacht zu Mittwoch einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. In einem Waldstück entlang der Landesstraße 3308 zwischen dem Neuwirtshaus und Schloss Emmerichshofen geriet eine Fläche von nahezu 5.000 Quadratmetern in Brand.

Gegen 1.20 Uhr war eine Polizeistreife zunächst auf starken Brandgeruch aufmerksam geworden. Nach Hinzuziehung weiterer Streifen konnten die Einsatzkräfte das Feuer schließlich lokalisieren, woraufhin umgehend die Feuerwehr alarmiert wurde.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere Brandherde fest. Die Feuerwehr konnte diese jedoch zügig unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen. Auch Anwohner hatten in der Nacht Brandgeruch wahrgenommen. Um auszuschließen, dass sich weitere Feuerstellen im Wald befanden, wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Gebietes eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell