Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verschwundene Königspython aufgefunden

Brachttal (ots)

(lei) Mehr als zwei Wochen lang fehlte von ihr jede Spur - nun ist die verschwundene Königspython aus dem Ortsteil Hellstein wieder sicher zurück. Die aus ihrem Terrarium entwichene Schlange (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6319063) tauchte in der Nacht zu Mittwoch nur wenige Meter von ihrem ursprünglichen Zuhause entfernt wieder auf.

Kurz nach Mitternacht bemerkten Anwohner die ungewöhnliche Entdeckung und alarmierten die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin aus - doch die eigentliche "Spürnase" war eine Katze: Sie hatte die Königspython im Freien entdeckt und offenbar aufmerksam beobachtet.

Die Feuerwehr hatte das unverletzte Tier schnell eingefangen und anschließend wohlauf an die Besitzerin übergeben. Die Schlange ist nun wieder in ihrem Terrarium zurück, davon vergewisserten sich auch die Beamten und konnten damit letztlich einen Fall ad acta legen.

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