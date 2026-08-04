POL-OF: Wo ist Wanawsha Dana Hama Ziad?
Bruchköbel (ots)
(cb) Wo ist Wanawsha Dana Hama Ziad aus Bruchköbel? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 18-Jährigen.
Frau Hama Ziad ist etwa 1,55 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze, lange Haare. Die Vermisste wurde zuletzt am Montag, 3. August, gegen 12.30 Uhr, im Bereich des Saalburgringes gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.
Da die Vermisste vermutlich nicht auf Ansprache reagiert und sich nicht artikulieren kann, könnte sie auf Hilfe angewiesen sein.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wanawsha Dana Hama Ziad geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)
Offenbach, 04.08.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
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