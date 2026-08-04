Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Ford leicht verletzt; Wer sah den kletternden Einbrecher?; Erst gepöbelt, dann geschlagen: zwei Personen leicht verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer sah den kletternden Einbrecher? - Hanau

(cb) Einen Baum im Buchenweg (20er-Hausnummern) nutzte vermutlich ein Einbrecher, zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 11 Uhr, um auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses zu klettern. Hier, so die derzeitigen Erkenntnisse, verschaffte dieser sich anschließend über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die dortige Dachgeschosswohnung. Da diese derzeit renoviert wird, ging der Langfinger wohl leer aus. Der Sachschaden, den der Unbekannte bei der Tat verursachte, wird mit etwa 1.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Ford leicht verletzt - Hanau

(cb) Bei einem Unfall, der sich am Montag, gegen 10 Uhr, in der Nußallee ereignete, erlitt eine 49-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen. Die Zweiradfahrerin wollte die Straße in Höhe eines Wohnstiftes überqueren, als sie vermutlich von der Fahrerin eines blauen Fiestas mit FB-Kennzeichen übersehen wurde und es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Die etwa 30 Jahre alte, korpulente Ford-Lenkerin stoppte, nahm kurz Kontakt zur Gestürzten auf und flüchtete anschließend in dem Fiesta in Richtung Kanaltorplatz. Die Frau soll etwa 1,55 Meter groß sein und trug ein helles Shirt sowie eine Jeans. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120) in Verbindung.

3. Wer hat die Sitzbänke beschädigt? - Bruchköbel

(cb) Wer hat die Sitzbänke beschädigt und dadurch einen Sachschaden von knapp 5.000 Euro verursacht? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation Langenselbold und suchen Zeugen der Tat. Unbekannte hatten zwischen Donnerstag und Freitag die beiden neuwertigen Bänke in der Köhlergasse vermutlich mit einem Feuerzeug beschädigt. Hierzu brannten sie augenscheinlich Namen in die Bank. Außerdem hatten die Täter mittels eines spitzen Gegenstandes die Bank eingeritzt und einige umliegende Pflastersteine herausgerissen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ordnungshütern.

4. Erst gepöbelt, dann geschlagen: zwei Personen leicht verletzt - Schöneck

(cb) Als ein 27-Jähriger am Montagabend auf der Südlichen Hauptstraße zu Fuß unterwegs war, näherte sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein bis dato Unbekannter und soll diesen verbal beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll er den Mann aus Nidderau mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Schließlich kamen zwei weitere Männer hinzu. Ein 58-jähriger Begleiter des Nidderauers wollte diesem wohl zu Hilfe eilen, als auch ein Begleiter des mutmaßlichen Angreifers sich eingemischt haben soll. Im darauffolgenden Handgemenge sollen sich die Beteiligten gegenseitig geschubst und geschlagen haben, wobei zwei von ihnen leichte Verletzungen davontrugen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) zu melden.

5. Tablet aus Fahrzeug gestohlen: Hinweise erbeten - Langenselbold

(cb) Unbekannte haben am Sonntag an einem Wohnmobil eine Seitenscheibe beschädigt, anschließend die Tür geöffnet und im weiteren Verlauf aus dem Fahrzeuginnenraum ein Tablet gestohlen. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren VW California mit GN-Kennzeichen gegen 10 Uhr auf einem Schotterparkplatz "Am Kinzigsee" ab. Als sie etwa sechs Stunden später zu ihrem VW zurückkam, musste sie die Beschädigungen in Höhe von etwa 500 Euro sowie das Fehlen des Tablets feststellen. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

6. Unbekannte flüchteten mit Biker-Jacke - Gelnhausen

(cb) Vier bislang Unbekannte hatten es scheinbar auf eine Lederjacke im Wert von etwa 300 Euro abgesehen. Denn diese ließen sie bereits am Dienstag, den 28. Juli, aus einer Schneiderei in der Straße "Am Steinbrunnen" (einstellige Hausnummer) mitgehen. Das Quartett, bestehend aus zwei Männern, einer Frau und einem Jugendlichen, betrat gegen 13 Uhr die Geschäftsräume. Während zwei von ihnen die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelten und sie ablenkten, nahmen die anderen beiden die Biker-Jacke an sich und flüchteten. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Zeugensuche nach Rüttelplattendiebstahl - Bad Orb

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Bad Orb suchen nach dem Diebstahl einer Rüttelplatte von einem Baustellengelände im Geigershallenweg Zeugen der Tat. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Montag, 6 Uhr auf das Baustellengelände und nahmen die Baumaschine im Wert von knapp 10.000 Euro mit. Wie sie die Rüttelplatte abtransportierten, ist ebenfalls Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach, 04.08.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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