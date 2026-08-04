Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuz auf Verkehrsschild gesprüht: Zeugen gesucht! und Zeugensuche nach Einbrüchen in Spielhalle

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hakenkreuz auf Verkehrsschild gesprüht: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Die Beamten der Staatsschutzabteilung in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte ein Hakenkreuz auf ein Verkehrsschild in der Elisabethenstraße gesprüht hatten. Die Tat wurde am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, der Polizei gemeldet, woraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet wurden. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zeugensuche nach Einbrüchen in Spielhalle - Offenbach

(cb) Zwei Einbrüche innerhalb weniger Tage ereigneten sich in der Sprendlinger Landstraße (230er-Hausnummern), zu denen die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und einen möglichen Tatzusammenhang prüft.

Die erste Tat ereignete sich bereits am Sonntag, 26. Juli. Hier, so die derzeitigen Ermittlungen, stiegen die Täter über eine zuvor gewaltsam beschädigte Scheibe in die Spielhalle ein. Im Inneren begaben sie sich zu einem Spielautomaten und nahmen aus diesem die Kasse mit. Bei dieser Tat, welche kurz vor sechs Uhr entdeckt wurde, hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zur Summe, die sich in der Automatenkasse befand, kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Bei der zweiten Tat, welche ein Mitarbeiter der Spielhalle am Montag, gegen 5.35 Uhr, der Polizei meldete, gingen die Täter auf ähnliche Weise vor. Auch hier verschafften sie sich unter Gewaltanwendung Zutritt in die Spielhalle und begaben sich zu den aufgestellten Spielautomaten. Aus diesen entwendeten sie das komplette Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Einer der Täter soll mit einem Kapuzensweatshirt, einer hellen Hose und dunklen Schuhen mit weißer Applikation bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 04.08.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell