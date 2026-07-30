POL-OF: Wo ist Dominika Gujdova?
Freigericht (ots)
(cb) Wo ist Dominika Gujdova? Das fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16-Jährigen aus Freigericht.
Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch (2. Juli), gegen 11 Uhr, in Freigericht gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Teenagerin ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte schwarze, schulterlange Haare. Zur Kleidung, welche sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Es ist jedoch bekannt, dass die Jugendliche eine Handtasche mit sich führt.
Wer Dominika Gujdova gesehen hat, nimmt bitte telefonischen Kontakt zur Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) oder jeder anderen Polizeistation auf.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild der Vermissten angehängt (Quelle: Privat).
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