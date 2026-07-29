Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Selena Fröhlich?

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Großkrotzenburg (ots)

(cb) Wo ist Selena Fröhlich? Das fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen aus Großkrotzenburg.

Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstag (28. Juli), gegen 5.20 Uhr, im Bereich der Straße "Torsbyvägen" gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Teenagerin ist schlank und hatte schwarze, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Teenagerin eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose. Sie führt zudem einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer die Selena Fröhlich gesehen hat, nimmt bitte telefonischen Kontakt zur Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) oder jeder anderen Polizeistation auf.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild der Vermissten angehängt (Quelle: Privat).

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