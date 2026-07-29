Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei; Unbekannte ließen laufende Traktoren zurück: Werkzeug und Diesel gestohlen; Wohnwagen gestohlen: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei - Hanau

(lei) Etwas Bargeld ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Kronprinzenstraße gestohlen worden. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich bei der örtlichen Kriminalpolizei melden (06181 100-123). Den Ermittlern ist bislang lediglich bekannt, dass die Tat irgendwann zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr passiert sein dürfte. Dabei verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zur Bäckerei, indem die Eingangstür aufgehebelt wurde und stibitzte das Geld aus der Kasse. Täterhinweise liegen den Beamten bislang nicht vor.

2. Unfallzeugen bitte melden! - Hanau

(cb) Die Beamten des Polizeireviers Hanau suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 4.50 Uhr, ereignete. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 19-Jähriger in seinem Golf auf der Konrad-Adenauer-Straße (10er-Hausnummern) unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor der Golf-Fahrer die Kontrolle über seinen schwarzen Wagen, fuhr über die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Seat. Durch die Kollision wurde der Ibiza gegen einen Baum geschoben. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie sein 54-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der junge Mann aus Hanau musste die herbeigerufenen Ordnungshüter mit auf das Revier begleiten, wo eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines erfolgten. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 23.000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-120 bei den Ermittlern.

3. Wohnwagen gestohlen: Hinweise erbeten - Maintal

(cb) Wohnwagendiebe waren zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr, im Maintaler Stadtteil Dörnigheim unterwegs und haben ein Gefährt der Marke Knaus Südwind im Wert von knapp 29.000 Euro gestohlen. Das mobile Heim war auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Vermutlich hängten sie den Wohnwagen an ein mitgeführtes Fahrzeug an und flüchteten in Anschluss in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Vermisster wieder da - Hammersbach

(cb) Der 17-jährige Vermisste aus Hammersbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

5. Unbekannte ließen laufende Traktoren zurück: Werkzeug und Diesel gestohlen - Birstein

(fg) Ein ungewöhnliches Bild bot sich dem Eigentümer einer Scheune am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, im Bereich Mauswinkel, weshalb er folgerichtig die Polizei kontaktierte. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte das Scheunentor aufgebrochen und anschließend das Innere betreten. Dort starteten sie offenbar die beiden Traktoren, womöglich um diese zu entwenden. Letztlich ließen sie diese jedoch im "laufenden" Zustand zurück. Fest steht, dass die Einbrecher einen Werkzeugkasten und rund 300 Liter Diesel mitnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 29.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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