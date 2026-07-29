Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher kamen über das Fenster: Zeugen gesucht!; Radfahrerin nach Unfall verletzt; Mercedes G-Klasse geklaut: Zeugensuche! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher kamen über das Fenster: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Ein Mitteiler informierte am Mittwoch kurz nach 2 Uhr die Polizei über zwei Männer, die gerade dabei waren, ein Bürofenster eines Cafés an der Anschrift "Linsenberg" (10-Hausnummern) aufzuhebeln. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten daraufhin einen 40-Jährigen vorläufig festnehmen. Sein Komplize flüchtete vor Eintreffen der Ordnungshüter. Der vorläufig Festgenommene musste die Beamten mit auf die Polizeiwache begleiten, wo er und seine mitgeführten Gegenstände spurentechnisch untersucht wurden. Ob das Einbrecherduo aus dem Café etwas mitnahm bedarf weiterer Ermittlungen. Auf den Festgenommenen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Am aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Offenbacher Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Autotür verletzt - Offenbach

(cb) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer geöffneten Autotür verletzte sich der 40-jährige Radler und musste medizinisch versorgt werden. Gegen 14.40 Uhr stellte ein BMW-Fahrer seinen Wagen am Fahrbahnrand der Taunusstraße (10er-Hausnummern) ab. Beim Öffnen der Tür übersah er mutmaßlich den sich nähernden Zweiradfahrer. Dieser prallte gegen die Fahrzeugtür und zog sich mehrere Prellungen und Schnittwunden zu. Der Sachschaden an dem Rad und dem BMW dürfte sich auf mehr als 2.000 Euro belaufen. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit den Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) Kontakt auf.

3. Betrüger gab vor, die Rollläden reparieren zu müssen: Zeugensuche! - Offenbach

(cb) Am Donnerstagmittag klingelte es gegen 12 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin. Vor ihr stand ein etwa 1,75 Meter großer Mann mit schwarzen Haaren, welcher vorgab, ein Handwerker zu sein, der die Rollläden prüfen müsse. Daraufhin gewährte die Rentnerin dem Mann, der ein T-Shirt und eine Hose trug, Zutritt in ihre Wohnung. Hier schien er die Rollläden zu kontrollieren und erklärte der Wohnungsbesitzerin, dass er benötigte Ersatzteile für die Reparatur erst noch bestellen müsse. Im weiteren Verlauf forderte der vermeintliche Handwerker dann von der Offenbacherin die Bezahlung der entstandenen Fahrkosten. Nachdem die Seniorin 80 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete er über den Starkenburgring in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Mit Gegenstand geschlagen und Reizstoff besprüht: Zeugensuche! - Mühlheim am Main

(fg) Ein 65-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis beabsichtigte am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, einen Spaziergänger im Bereich "Am Hansteinweiher" nach dem Weg zu fragen. Anstatt dem Ortsunkundigen zu helfen, habe der 50 bis 60 Jahre alte Unbekannte abweisend reagiert und direkt Beleidigungen ausgesprochen. Im weiteren Verlauf habe der Mann mit einem langen Gegenstand in Richtung des Fragenden geschlagen und diesen am Unterarm getroffen. Außerdem habe er ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt. Kurz darauf entfernte sich der Täter in Richtung Hanau. Der 65-Jährige wurde vor Ort medizinisch erstversorgt. Der Gesuchte war etwa 1,65 Meter groß und hatte lange sowie graue Haare. Er trug eine Sonnenbrille und große, weiße Kopfhörer. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main zu melden.

5. Radfahrerin nach Unfall verletzt - Dreieich

(cb) Am Dienstag kam es im Kreuzungsbereich "An der Trift" / Daimlerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einer Radfahrerin, bei dem diese schwere Verletzungen erlitt. Vermutlich übersah der Fahrzeuglenker beim Einbiegen die ihm entgegenkommende Radlerin auf der Daimlerstraße und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich einen Bruch am Bein zu. Sie musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit können noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

6. Fiat 500 touchiert: Hinweise erbeten - Dreieich

(cb) Einen Sachschaden von knapp 4.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem Fiat 500, welcher in der Wingertstraße, dort im Bereich der 10er-Hausnummern, abgestellt war. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen schwarzen Wagen mit OF-Kennzeichen am Freitag, gegen 13 Uhr, am Fahrbahnrand. Bei seiner Rückkehr am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, musste dieser Beschädigungen am Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen, weshalb nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) in Verbindung.

7. Mercedes G-Klasse geklaut: Zeugensuche! - Langen

(fg) Autodiebe haben eine in der Hermann-Bahner-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellte Mercedes G-Klasse entwendet. Die Kriminalpolizei hat den Wagen, an dem LG-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 7631 angebracht waren, umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Wie die Autodiebe das hochwertige Auto starteten, ist bislang nicht klar. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montag, 17 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der G-Klasse geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 29.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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