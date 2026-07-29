Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich Kleidung aus Lagercontainer gestohlen und offenbar zum Verkauf angeboten: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hanau (ots)

(lei) Ein 48 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Samstagabend Kleidung und Schuhe aus einem Lagercontainer in der Friedberger Straße gestohlen und die Beute wenig später in Tatortnähe zum Verkauf angeboten zu haben. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei in Hanau.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Hanauer auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem verschlossenen Container verschafft haben, in dem ein Ladengeschäft Bekleidung lagerte. Nachdem er das Schloss aufgebrochen hatte, soll er Kleidungsstücke und Schuhe im Wert von mehreren hundert Euro entwendet haben. Unter der Beute befanden sich unter anderem auch Vintage-Fußballtrikots der deutschen Nationalmannschaft.

Eine Zeugin beobachtete den 48-Jährigen anschließend in der Nähe des Tatorts, wo er die entwendete Kleidung offenbar zum Verkauf anbot. Die Polizei wurde verständigt und leitete Ermittlungen ein. Gegen den Hanauer wird nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

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