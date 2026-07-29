Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langen/Groß-Umstadt/Riedstadt-Leeheim: Karriereberatung in der Badesaison - Polizei Hessen informiert am See und im Freibad über den Polizeiberuf

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Langen (ots)

Die Polizei Hessen bringt ihre Berufsberatung in den Sommerferien an beliebte Freizeitorte. An drei Tagen haben Interessierte die Möglichkeit, sich direkt am Badesee oder im Freibad über den Polizeiberuf und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen zu informieren.

Die Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren, dem dualen Studium sowie den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei Hessen. Darüber hinaus geben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte authentische Einblicke in ihren Berufsalltag und berichten von ihren Erfahrungen.

Das Infomobil der Polizei Hessen ist an drei aufeinanderfolgenden Tagen an folgenden Orten zu finden:

Dienstag, 4. August, 10 Uhr bis 14 Uhr: Strandbad Langener Waldsee

Mittwoch, 5. August, 14 Uhr bis 18 Uhr: UmStadtBad in Groß-Umstadt

Donnerstag, 6. August, 10 Uhr bis 14 Uhr: Riedsee in Riedstadt-Leeheim

Die Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, sich ohne Terminvereinbarung über den Polizeiberuf zu informieren - ganz unkompliziert während einem Badetag am See oder im Freibad.

Das Team der Einstellungsberatung der Polizei Hessen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf spannende Gespräche mit allen, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren.

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