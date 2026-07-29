Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vandalismus an Grundschule: Unbekannte richteten erheblichen Schaden an: Polizei sucht Zeugen

Freigericht (ots)

(lei) Diesen Anblick hatte der Hausmeister einer Grundschule in der Straße "Am Weißenstein" am Dienstagmorgen nicht erwartet. Als er gegen 6.40 Uhr seinen Rundgang über das Schulgelände begann, entdeckte er die Spuren einer offensichtlich nächtlichen Verwüstungsaktion: Eine Fensterscheibe war zerstört, Teile der Gebäudeverkleidung beschädigt und mehrere Pflastersteine aus dem Boden gerissen. An der Rückseite des Gebäudes fanden sich zudem verfassungsfeindliche Schmierereien. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die bislang unbekannten Täter zwischen Montag, 14.30 Uhr und Dienstag, 6.40 Uhr, auf das frei zugängliche Schulgelände begeben und dort mutwillig Schäden verursacht.

Neben diesen Beschädigungen am Gebäude brachten die Unbekannten an einer Außenwand auf der Gebäuderückseite mehrere Graffiti an, die augenscheinlich mit einem Permanentmarker geschrieben wurden. Darunter befanden sich ein Hakenkreuz sowie kleine, politische Schriftzüge.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf, sicherte Spuren und dokumentierte den Tatort fotografisch. Zudem wurde die umgehende Beseitigung der verfassungsfeindlichen Graffiti veranlasst. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weswegen die Ermittler nun um Mithilfe bitten: Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule "Am Weißenstein" bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter 06181 100-123 zu melden.

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