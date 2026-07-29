Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrugsanruf endete mit hohem Vermögensschaden: Wer kann Hinweise geben?

Dreieich (ots)

(lei) Mit einer perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte am Dienstagnachmittag erneut zugeschlagen und einen Senior aus Sprendlingen um sein Erspartes gebracht. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus, täuschten eine angeblich bevorstehende Straftat vor und überzeugten den Rentner schließlich, ihnen seine Wertgegenstände auszuhändigen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Abholer.

Gegen 14 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem Mann mit unterdrückter Rufnummer, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer behauptete, der Rentner müsse vor einer unmittelbar bevorstehenden Straftat geschützt werden. Um seine Wertgegenstände angeblich vor Kriminellen in Sicherheit zu bringen, sollte er sein Bankschließfach aufsuchen, den Inhalt entnehmen und anschließend nach Hause bringen.

Kurze Zeit später erschien ein etwa 30 Jahre alter Komplize an der Wohnanschrift des Seniors. Er gab sich ebenfalls als Polizeibeamter aus und erklärte, die Wertgegenstände müssten nun auf einer Polizeidienststelle sicher verwahrt werden. Im Vertrauen auf die angeblichen Beamten übergab der Rentner Schmuck und Gold im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute über die Lilienstraße in unbekannte Richtung.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- 1,60 bis 1,70 Meter groß - kurze schwarze Haare - längerer dunkler Bart - sprach Deutsch mit Akzent - helles Hemd - weiße Hose

Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun und bittet Zeugen, die den beschriebenen Mann am Dienstagnachmittag im Bereich der Lilienstraße oder der näheren Umgebung gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität oder Fluchtrichtung machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei warnt wiederholt eindringlich vor dieser Betrugsmasche: Echte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte fordern Bürgerinnen und Bürger niemals dazu auf, Geld, Schmuck, Gold oder andere Wertgegenstände aus Bankschließfächern zu holen oder zur angeblich sicheren Verwahrung an Unbekannte zu übergeben, schon gar nicht am Telefon. Beenden Sie entsprechende Anrufe sofort und verständigen Sie im Zweifel selbst die Polizei über die Ihnen bekannte Rufnummer. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese Masche - Aufklärung ist der beste Schutz vor solchen Straftaten.

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