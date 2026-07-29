Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte: Auto soll auf Motorrad aufgefahren sein - Maschine ging danach in Flammen auf

Autobahn 661 / Dreieich (ots)

(lei) Ein lauter Knall, ein schleuderndes Motorrad und kurz darauf Flammen am Seitenstreifen: Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 661 endete in der Nacht zu Mittwoch mit einem vollständig ausgebrannten Motorrad und zwei verletzten jungen Männern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 18 Jahre alter Motorradfahrer auf einer Kawasaki und ein 46-jähriger Toyota-Fahrer kurz vor Mitternacht in dieser Reihenfolge auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Dreieich soll der Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Motorrad aufgefahren sein. Durch die Kollision wurde die Kawasaki auf den Seitenstreifen geschleudert, wo sie unmittelbar nach dem Unfall Feuer fing. Das Motorrad brannte vollständig aus. Die Böschung neben dem Standstreifen geriet in der Folge ebenfalls in Brand. Der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen mussten während der Löscharbeiten gesperrt werden.

Der 18-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Sozius erlitten einen Schock beziehungsweise Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in das ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiautobahnstation Südosthessen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

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