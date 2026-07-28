POL-OF: Wo ist Oliver Wojciech Sapiechowski?
Hammersbach (ots)
(cb) Wo ist Oliver Wojciech Sapiechowski? Dies fragt sich aktuell die Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 17-Jährigen aus Hammersbach.
Oliver Wojciech ist etwa 1,86 Meter groß, schlank und hat lange dunkelbraune Haare. Der Teenager wurde zuletzt am Sonntag (26. Juli), gegen 13 Uhr in der Straße "Unter den Weingärten" im Ortsteil Langen-Bergheim gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Zur Bekleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen aktuell keine Hinweise vor.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oliver Wojciech Sapiechowski geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.
Hinweis Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle Privat).
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