Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Boschstraße; Einbruch in Spielhalle: Täter nahm Bargeld mit; Zeugen bitte melden! Hakenkreuze an Bushaltestelle hinterlassen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Boschstraße - Hanau

(fg) Auf rund 500 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Montagvormittag an einem in der Boschstraße geparkten Opel Astra entstand. Der Verursacher streifte den Wagen im Heckbereich, weshalb der Lack nun diverse Kratzer aufweist. Ohne sich zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen, hatte sich der Verursacher davongemacht. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 9 Uhr und 11.20 Uhr. Hinweisgeber kontaktieren bitte die Wache des Hanauer Polizeireviers unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Zwei E-Scooter stießen zusammen: Zeugensuche! - Nidderau

(cb) Auf dem Fußgänger- und Radweg gegenüber der Konrad-Adenauer-Allee kam es am Samstagabend zum Zusammenstoß zweier E-Scooter, bei dem ein 41-jähriger Scooter-Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Er war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug gegen 21.15 Uhr unterwegs, als ihm ein 15 bis 16 Jahre alter und etwa 1,65 Meter großer Jugendlicher auf seinem Scooter entgegenkam. Der Teenager, welcher lange "gelbe" Haare hatte und einen Anzug trug, soll auf dem Radweg zu weit in die Fahrspur des älteren E-Scooter-Fahrers geraten sein, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 41 Jahre alte Mann aus Nidderau stürzte und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Der Jüngere setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

3. Grauer BMW angedotzt: Zeugen bitte melden! - Erlensee

(cb) Ein grauer BMW, der auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße (40er-Hausnummern) abgestellt war, weist seit Montag Beschädigungen auf. Die Fahrzeugeigentümerin parkte ihren Wagen mit MKK-Kennzeichen gegen 12 Uhr. Als sie nur 25 Minuten später wieder kam, musste sie den Schaden an der Fahrerseite feststellen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0) entgegen.

4. Geparkter Dacia beschädigt: Zeugensuche - Langenselbold

(fg) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagmorgen, gegen 1.30 Uhr, einen in der Seegasse (20er-Hausnummern) am Fahrbahnrand geparkten Dacia offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Der Dacia weist nun Kratzer am Kotflügel der Fahrerseite und an der Fahrzeugtür auf. Hinweise zur Unfallflucht bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die Wache der Polizeistation in Langenselbold.

5. Einbruch in Spielhalle: Täter nahm Bargeld mit - Linsengericht

(fg) In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in der Vogelsbergstraße (einstellige Hausnummern) in Altenhaßlau in eine dortige Spielhalle eingebrochen, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte eine Tür am Seiteneingang auf und betrat anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren brach er sodann zwei Spielautomaten auf und entnahm das darin befindliche Geld. Mit der Beute machte er sich über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Der Einbrecher war korpulent und hatte einen Dreitagebart. Er war mit einem dunklen T-Shirt, einer hellen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

6. Zeugen bitte melden! Hakenkreuze an Bushaltestelle hinterlassen - Wächtersbach

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, nachdem Unbekannte ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug an einer Bushaltestelle aufgebracht hatten. Mit einem schwarzen Stift beschmierten die Täter zwischen Mittwoch (22. Juli), 20 Uhr und Donnerstag (23. Juli), 19.20 Uhr, die Glaswand der Haltestelle "Freibad Wächtersbach" an der Bundesstraße 276 in Fahrtrichtung Brachttal. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von knapp 250 Euro. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

Offenbach, 28.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell