Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollerfahrer stürzte und kam in Krankenhaus: Unfallverursacher gesucht!; Wer fuhr gegen die Straßenlaterne?; Unbekannter zeigte Hitlergruß: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rollerfahrer stürzte und kam in Krankenhaus: Unfallverursacher gesucht! - Offenbach

(fg) Mit schweren Verletzungen im Beinbereich kam ein Rollerfahrer nach einem Unfallgeschehen auf der Sprendlinger Landstraße am Montag in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der Lenker eines dunklen Kombis, sei weitergefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 72 Jahre alte Roller-Fahrer kurz vor 17 Uhr auf der Bundesstraße 459 von Gravenbruch kommend in Fahrtrichtung der Kreuzung "Sprendlinger Landstraße" / "Gravenbruchring" unterwegs. Er sei sodann mit unzureichendem Sicherheitsabstand überholt worden, weshalb es zum Sturz kam. Hierbei brach er sich vermutlich das linke Bein. Der Schaden am Piaggio-Roller wird auf rund 800 Euro geschätzt. Mehrere Personen hätten dem Gestürzten geholfen und sich um diesen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gekümmert. Da es sich um potentielle Zeugen handelt, werden diese Personen sowie weitere Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 (Verkehrsunfallfluchtgruppe Polizeipräsidium Südosthessen) zu melden.

2. Unbekannter versuchte Polo zu stehlen - Offenbach

(cb) Zwischen 10 und 13 Jahre alt, etwa 1,40 Meter groß, dunkle Haare, T-Shirt und kurze Hose: So liest sich die Personenbeschreibung eines Unbekannten, der am Montagabend versuchte, einen VW Polo zu stehlen. Er begab sich hierfür zu dem am Fahrbahnrand der Rumpenheimer Straße (70er-Hausnummern) abgestellten roten Kleinwagen und brachte zuvor entwendete Kennzeichen an. Im weiteren Verlauf verstaute er einen zuvor geklauten E-Scooter auf der Rücksitzbank des Autos. Vermutlich wurde er bei der Vollendung der Tat gestört, denn der Unbekannte flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

3. Wer fuhr gegen die Straßenlaterne? - Neu-Isenburg

(cb) Wer fuhr gegen die Straßenlaterne in der Rathenaustraße (10er-Hausnummern) und beschädigte diese? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg und suchen Zeugen der Unfallflucht. Diese ereignete sich bereits am Montag, den 20. Juli. Nach dem bisherigen Kenntnisstand kam der unbekannte Unfallverursacher gegen 17.35 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenlaterne. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete er anschließend. Zeugenhinweise nehmen die Ordnungshüter in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. Radfahrer nach Kollision verletzt: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(cb) Mehrere Brüche im Gesichtsbereich sowie Prellungen und Schürfwunden trug ein 42-jähriger Radfahrer davon, nachdem er am Donnerstag mit einem Fahrzeug kollidierte. Der Zweiradfahrer befuhr gegen 4.10 Uhr die Busspur der Friedensstraße in Fahrtrichtung Hanau, als ein ihn überholendes Fahrzeug touchiert haben soll. In der Folge stürzte der Biker und zog sich die genannten Verletzungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort über die Lämmerspieler Straße. Die Beamten in Mühlheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 6000-0 um Zeugenhinweise.

5. Unbekannter zeigte Hitlergruß: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Er habe unter anderem den Hitlergruß gezeigt und sei anschließend auf dem Gehweg davongelaufen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit langen, dunklen Haaren und einem Bart. Der Unbekannte war mit einer kurzen Hose bekleidet und hatte einen weißen Rucksack dabei. Zeugen, die die Tat am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) in Dreieichenhain beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Drei Kupferrohre geklaut: Zeugen gesucht! - Rodgau

(fg) In Nieder-Roden in der Turmstraße (einstellige Hausnummern) haben Unbekannte drei an einem Kirchengebäude angebrachte Kupferrohre aus der Verankerung gerissen und diese entwendet. Zuvor hatten die Täter einen hüfthohen Zaun überstiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagmorgen, 9.40 Uhr. Im Zuge des Diebstahls ist an den nebenliegenden Verbindungsrohren ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Autofahrer: Zeugen bitte melden! - Rödermark

(cb) Ein 59-jähriger Radfahrer und der Fahrer eines Mercedes gerieten am Montagabend offenbar aufgrund einer Verkehrssituation in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung, die sich kurz vor 20 Uhr ereignete, soll der 25 Jahre alte Mercedes-Fahrer den Älteren mit einem Baseballschläger bedroht und nach diesem geschlagen haben. Der Zweiradfahrer konnte dem Schlag ausweichen und blieb unverletzt. Die Beamten der Kripo haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und suchen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

8. Entlaufener Hund von Auto erfasst: Hinweise erbeten - Hainburg

(cb) Ein entlaufener Hund war am Samstag, gegen 11.40 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs, hier in Höhe der 30er-Hausnummern, als dieser von einem herannahenden Fahrzeug erfasst wurde. Der kleine Vierbeiner erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der bis dato unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Beamten der Polizeistation Seligenstadt suchen nun Unfallzeugen. Diese setzen sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

Offenbach, 28.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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