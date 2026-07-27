Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kinder sollen Gegenstände von Fußgängerbrücke auf Landesstraße geworfen haben: Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Erlensee (ots)

(lei) Ein gefährlicher Vorfall hat am Sonntagabend am Ortseingang von Erlensee für Aufsehen gesorgt: Drei Kinder sollen von einer Fußgängerbrücke an der Landesstraße 3268 im Bereich Siemensstraße verschiedene Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr. Die mutmaßlich beteiligten Kinder im Alter von 10, 12 und 13 Jahren sollen unter anderem Bierflaschen, Holzbretter, größere Äste, einen Absperrpfosten aus Metall sowie weiteren Unrat von der Brücke hinunter auf die Straße geworfen haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu keinem bekannten Unfallgeschehen infolge der herabgeworfenen Gegenstände. Ob Verkehrsteilnehmer gefährdet, Fahrzeuge beschädigt oder weitere Schäden verursacht wurden, ist derzeit jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Welche Rolle die einzelnen Kinder bei der Aktion genau spielten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete entsprechende Maßnahmen ein, beseitigte die Hindernisse von der Fahrbahn und nahm die Kinder vorübergehend mit zur Dienststelle. Dort sowie bei der anschließenden Übergabe an ihre Erziehungsberechtigten führten die Beamten eindringliche Gespräche über die möglichen Folgen ihres Handelns.

Die Polizeistation Langenselbold bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie mögliche Geschädigte, die durch die herabgeworfenen Gegenstände gefährdet oder beeinträchtigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

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