Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rettungshubschrauber brachte verletzten Motorradfahrer in Klinik: Polizei sucht Unfallzeugen

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Die kurvenreiche Landesstraße 3196 zwischen Steinau an der Straße und dem Stadtteil Marjoß ist bei Motorradfahrern besonders beliebt. Am Sonntagnachmittag wurde die Strecke jedoch erneut zum Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls: Ein Motorradfahrer kollidierte dort mit einem Porsche, zwei Menschen wurden verletzt.

Gegen 17.45 Uhr gingen die Alarmierungen bei Rettungsdienst und Polizei ein. Im Waldabschnitt der Landesstraße trafen die Einsatzkräfte auf den 24-jährigen Motorradfahrer sowie die beiden Insassen des Autos. Der junge Biker musste wegen seiner Verletzungen, deren genaue Schwere zunächst nicht feststand, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Auch die hochschwangere, 33-jährige Beifahrerin des Porsche wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach dem Unfall medizinisch untersucht werden sollte. Der gleichaltrige Fahrer des Wagens blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte der Motorradfahrer, der in Richtung Marjoß unterwegs war, in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Porsche.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Motorrad und Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet nun mögliche Unfallzeugen um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell