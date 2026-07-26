Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand eines leerstehenden Wohnhauses: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Seligenstadt (ots)

Der Brand eines leerstehenden Hauses in der Straße "Am Pfadfinderhaus" hat in der Nacht von Samstag zum Sonntag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen Mitternacht bemerkte ein Spaziergänger den Vollbrand des freistehenden Gebäudes am Waldrand und verständigte die Rettungskräfte.

Das Feuer hatte sich bereits auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, als die Einsatzkräfte eintrafen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung konnten die Löscharbeiten zunächst lediglich von außen durchgeführt werden. Erst im weiteren Einsatzverlauf betraten Feuerwehrkräfte das Gebäude, um den Brand vollständig abzulöschen. Personen wurden im Objekt nicht angetroffen.

Das Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Brandursachenermittler werden das Gebäude untersuchen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Harres See" beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 26.07.2026, EPHK Scheerbaum (PvD)

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