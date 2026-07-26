Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Obertshausen (ots)

Ein 17-Jähriger erlitt bei einem Verkehrsunfall Samstagnacht, gegen 22.35 Uhr, im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 448 / Schönbornstraße schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Fahrer eines BMW X3 die Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach. Zeitgleich wollte der Fußgänger wohl die Bundesstraße im Bereich der Ampel in Richtung Hausen überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Passanten. Durch die Kollision wurde der Jugendliche auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt multiple Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen erste Hinweise zur vermeintlichen Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt vor. Während Zeugen angaben, dass der BMW-Fahrer bei Grünlicht gefahren sei und der Fußgänger die Fahrbahn trotz Rotlicht betreten habe, sind die Ermittlungen hierzu noch nicht abgeschlossen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Kreuzung war hierfür etwa vier Stunden lang gesperrt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise insbesondere zur Ampelschaltung beziehungsweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Offenbach am Main, 26.07.2026, EPHK Scheerbaum (PvD)

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