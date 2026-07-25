Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Nidderau - OT Eichen (ots)

Am gestrigen Freitagabend gegen 20 Uhr meldeten Bewohner eines Dreifamilienhauses in der Höchster Straße eine Rauchentwicklung.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 250.000 Euro. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Ein Brandursachenermittler der Polizei wurde hinzugezogen.

Offenbach am Main, 25.07.2026, Pradel, PvD

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